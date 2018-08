Meer dan een uur aanschuiven richting kust door drie ongevallen op E40 jv

12 augustus 2018

11u35 0 "De file groeit snel aan, rij om!" Dat raadt het Vlaams Verkeerscentrum bestuurders aan die op weg zijn naar de kust. Door drie ongevallen op de E40 is het al meer dan een uur aanschuiven richting zee.

In Nevele waren de linker- en middenrijstrook versperd na een ongeval met vijf voertuigen, waarbij ook gewonden vielen. De rijweg is daar inmiddels vrijgemaakt. In Drongen waren er vier wagens betrokken bij een tweede ongeval met eveneens gewonden. Daar is enkel de linkerrijstrook versperd. In Wetteren gebeurde daarna nog een derde ongeval richting kust. Daar kan je niet over de linker- en middenrijstrook.

Het verkeerscentrum zegt dat je beter kan omrijden via de expressweg. Een alternatief is om via Gent en de E17 richting Kortrijk daarna de E403 naar Brugge te nemen.

UPDATE #E40 Ongeval in Drongen én Nevele → kust: grote hinder, file groeit snel. Reken nu al +1u vertraging. Rij om! pic.twitter.com/xIKualNCop Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link