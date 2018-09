Meer dan een op de twintig Belgen wordt begeleid door een huisapotheker KVE

25 september 2018

06u12

Bron: Belga 0 In minder dan een jaar tijd hebben al 600.000 chronische patiënten een overeenkomst ondertekend met hun apotheker om te genieten van een persoonlijke begeleiding die gericht is op het correct gebruik van geneesmiddelen. Dat meldt de Apothekersbond (APB) vandaag.

De Belgische apothekers lanceren ter gelegenheid van de Wereldapothekersdag een nieuwe campagne die het belang van het medicatieschema illustreert aan de hand van levensechte ervaringen.

"Door een huisapotheker te kiezen, verzekeren chronische patiënten zich van een permanente opvolging die perfect is afgestemd op hun noden en hebben ze ook de garantie dat ze op elk moment over een volledig medicatieschema beschikken", luidt het.

"De nieuwe dienst, die in oktober 2017 gelanceerd werd door federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block, heeft de bevolking snel overtuigd", zo klinkt het.

Hoewel de dienst vandaag goed is ingeburgerd in de apotheek, zijn de concrete voordelen ervan voor de gezondheid volgens de APB nog grotendeels onbekend bij de bevolking. Daarom lanceren de Belgische apothekers vandaag, ter gelegenheid van de Wereldapothekersdag, een nieuwe campagne. Naast de verspreiding van korte filmpjes via sociale media, zal de campagne ook zichtbaar zijn in de apotheek dankzij De Huisapothekerskrant, een exclusieve uitgave waarvan meer dan 300.000 exemplaren verdeeld zullen worden over het hele land.