Meer dan duizend inbreuken tegen verbod op tewerkstelling mensen zonder wettig verblijf LH

24 december 2019

13u56

Bron: Belga 0 In 2018 werden 1.036 inbreuken geregistreerd tegen het verbod om een niet-Europeaan tewerk te stellen die niet over een geldige verblijfsvergunning beschikt. Dat blijkt uit het antwoord van minister Philippe De Backer, onder meer bevoegd voor bestrijding van sociale fraude, op een schriftelijke vraag van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang).

Wie een inbreuk pleegt op dit verbod riskeert een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6.000 euro, een administratieve geldboete per werknemer van 300 tot 3.000 euro (maal de opdeciemen) of een bedrijfssluiting voor maximum drie jaar.



In 2018 werden 1.036 inbreuken op illegale tewerkstelling vastgesteld die vatbaar waren voor dergelijke sancties, 921 procedures ingeleid bij de rechtbank en 1.097 strafrechtelijke veroordelingen uitgesproken. 63 bedrijven kregen een sluiting opgelegd.

"Het gaat in het merendeel van de gevallen om laaggeschoolde werknemers die zich bezighouden met manueel werk in risicovolle sectoren zoals detailhandel, garages en carwash, de horeca of de bouw", aldus de minister.