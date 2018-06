Meer dan duizend academici waarschuwen voor "ontmenselijking" vluchtelingen en pleiten voor vrije meningsuiting TT

08 juni 2018

18u33

Bron: Belga 0 Ruim duizend academici van Belgische universiteiten hebben een open brief ondertekend waarin ze pleiten voor het recht op menselijkheid en op vrije meningsuiting. In de brief klagen ze de tweet aan waarmee staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageerde op een oproep tot "meer menselijkheid" door de rectoren. De dubbele boodschap is een reactie op de discussie die ontstond na de oproep van de universiteitsrectoren om het gezin van de overleden Mawda te regulariseren.

Het initiatief van de open brief gaat uit van vier academici: Jozefien De Leersnyder (KU Leuven en Universiteit van Amsterdam), Orhan Agirdag (KU Leuven), David Bassens (Vrije Universiteit Brussel) en Olivier Klein (Université Libre de Bruxelles en UMons).

"We dachten dat tien tot maximaal honderd collega's de brief zouden ondertekenen. De teller staat inmiddels op meer dan duizend", zegt Jozefien De Leersnyder, professor sociale en culturele psychologie.

De open brief volgt op de discussie rond een mogelijke regularisering van het gezin van de overleden Mawda. Eerst was er de oproep van de rectoren, gevolgd door een tweet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

"Wij vinden dat het zo niet verder kan met de ontmenselijking", stelt De Leersnyder.

"Gevaarlijke situatie"

"De rectoren hadden de moed om op te komen voor menselijkheid. Ze worden afgeserveerd met een dreigement. Dat dreigement is niet alleen gericht aan de rectoren maar aan de volledige academische gemeenschap. Als wij niet meer vrijuit kunnen spreken, leidt dat tot een heel gevaarlijke situatie."

De Leersnyder benadrukt dat het gaat om een weerwoord en niet om een aanval op een politicus of een partij. "Het is een oproep naar ons allemaal, inclusief de media en de burgers, om op ons taalgebruik te letten. Anders dreigen we onze waarden en normen aan de kant te schuiven."

Als de rectoren een politiek spelletje willen spelen over migratiedossiers, zullen ze de boomerang terug in hun gezicht krijgen. Zowel inhoudelijk als publiek. Theo Francken(@ FranckenTheo) link