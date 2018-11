Meer dan drie uur op een bus om naar school te gaan: dagelijkse realiteit voor 550 kinderen in Vlaanderen YV

21 november 2018

13u17

Volgens het kinderrechtencommissariaat zitten 550 kinderen uit het buitengewoon onderwijs elke dag langer dan drie en een half uur in de bus. Dat staat in het nieuwe jaarverslag dat het kinderrechtencommissariaat vandaag in het Vlaams Parlement voorstelt.

37.000 kinderen uit het buitengewoon onderwijs maken in Vlaanderen gebruik van gratis leerlingenvervoer. Maar voor meer dan vijfhonderd kinderen is de rit naar school een dagelijkse bustocht die meerdere uren in beslag neemt. “Het probleem doet zich voor in alle regio's in Vlaanderen en de oorzaken zijn heel divers”, zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. “Op een bus zitten soms tot 50 kinderen, waardoor die op heel veel verschillende plekken moet stoppen om iedereen op te halen. Sommige kinderen hebben ook een specifiek soort onderwijs nodig. Als ze bijvoorbeeld een auditieve beperking hebben, moeten ze naar een school die daar speciaal op gericht is, en die scholen zijn niet gelijk verspreid over heel Vlaanderen.”

Het gevolg voor de kinderen zelf laat zich wel raden. De kinderen moeten heel vroeg opstaan om op tijd klaar te zijn voor de bus. Door de lange busrit worden kinderen moe of zijn ze al gestrest als ze op school aankomen, schrijft het kinderrechtencommissariaat in een persbericht. ’s Avonds is er daardoor ook weinig tijd over voor ontspanning.

Mobiliteitscoach

Toch zijn er volgens Vanobbergen verschillende oplossingen mogelijk. In Leuven begeleiden mobiliteitscoaches leerlingen met de fiets naar school, zodat hun traject ingekort wordt. Ook stelt Vanobbergen voor om meer in te zetten op inclusieve voor- en naschoolse opvang. Daar kan al wat huiswerk gemaakt worden en ouders kunnen hun kinderen zo makkelijker ophalen na het werk.

“De oplossingen die nu naar voren komen uit proefprojecten moeten ingezet worden over heel Vlaanderen", zegt Vanobbergen. “De ambitie moet zijn dat kinderen niet langer dan 120 minuten per dag op de bus zitten.”