Meer dan drie keer zoveel terreurarrestaties in België, aantal verijdelde aanslagen in EU fors toegenomen

27 juni 2019

11u20

Bron: Belga 2 In de Europese Unie zijn er vorig jaar 16 jihadistische terreuraanslagen verijdeld, waarvan drie waarbij de verdachten chemische of biologische wapens wilden maken en gebruiken. Dat meldt Europol in het jaarlijkse "EU Terrorism Situation and Trend Report 2019". In België werden 166 terreurverdachten opgepakt vorig jaar, het hoogste aantal in de Europese Unie na Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en meer dan drie keer zoveel als in 2017.

Bij zeven succesvolle jihadistische aanslagen vorig jaar in de EU vielen 13 doden, tegenover 62 dodelijke slachtoffers in 2017.

Luik

In België ging het om de drie doden bij de aanslag op 29 mei 2018 in Luik, waarbij twee vrouwelijke politie-agenten en een student doodgeschoten werden door een geradicaliseerde gedetineerde op penitentiair verlof. De man werd gedood door de politie en IS eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.



Frankrijk

In ons land werden vorig jaar in totaal 166 terreurverdachten opgepakt. Dat is het hoogste aantal na Frankrijk (310) en het Verenigd Koninkrijk (273). In 2017 werden volgens Europol in België 50 terreurverdachten opgepakt.

Chemische wapens

Het aantal verijdelde jihadistische terreuraanslagen is vorig jaar sterk toegenomen, zegt Europol-directeur Catherine De Bolle in het rapport. "Het gaat onder meer om pogingen om chemische of biologische stoffen te produceren en in te zetten. Dat toont de gedrevenheid aan waarmee individuen, cellen of netwerken terreurtactieken gebruiken om de gemeenschappen waarin ze leven te schaden.”

Het rapport waarschuwt voor de gevaren van CBRN-wapens (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear). “Een algemene toename van CBRN terroristische propaganda, tutorials en bedreigingen werd waargenomen en de drempel voor het verkrijgen van kennis over het gebruik van CBRN-wapens is verminderd. Gesloten forums stelden mogelijke modi operandi voor, met gedeelde instructies voor het produceren en verspreiden van verschillende stoffen en het identificeren van belangrijke doelwitten”, stelt Europol.

De drie verijdelde aanslagen met CBRN-materiaal omvatten plannen voor het gebruik van ricine door een verdachte opgepakt in Parijs en één in Keulen, en een opzet om drinkwater te vergiftigen van een in Sardinië opgepakte verdachte. Er waren geen meldingen van het gebruik van radioactief of nucleair materiaal door terroristen.

Militaire nederlaag IS

De terreurdreiging is ondanks de militaire nederlaag van IS niet afgenomen, besluit De Bolle. “De situatie is juist complexer geworden. Binnen het jihadistische milieu maken meerdere actoren met uiteenlopende motivaties en banden plannen. Intussen maken rechtsextremisten misbruik van de perceptie van een bedreiging van de islam, in een poging om geweld te rechtvaardigen.”

