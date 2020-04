Meer dan de helft zorgkundigen krijgt geen vorming ter preventie van Covid-19, stelt BEFEZO JG

14 april 2020

11u30

Bron: Belga 3 Meer dan de helft van de zorgkundigen heeft nog geen vorming gekregen over de beschermingsmaatregelen en preventie bij Covid-19. Driekwart van de zorgkundigen zegt ook nog geen steun van verpleegkundigen of ander zorgpersoneel uit de ziekenhuizen te hebben gekregen. Dat blijkt uit een bevraging afgelopen weekend van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen, BEFEZO. De koepelorganisatie van zorgkundigen vraagt de werkgevers en werkgeverkoepels van de zorgvoorzieningen om bijkomende scholing en voldoende beschermmateriaal te voorzien aan de zorgkundigen en roept de ziekenhuizen op tot solidariteit.

Zo'n 500 zorgkundigen uit 346 zorgvoorzieningen werden sinds afgelopen zondag bevraagd, waarvan 70 procent werkzaam is in de woonzorgcentra. Daaruit blijkt dat net geen zeven op de tien zorgkundigen nog geen vorming heeft gekregen over de beschermingsmaatregelen nodig bij het coronavirus, iets meer dan de helft zegt ook nog geen vorming te hebben gekregen over de preventie van Covid-19. Driekwart zegt dan ook nood te hebben aan een bijkomende opleiding.

Ook zou er nog steeds onvoldoende beschermmateriaal zijn. Zo moet een vierde meerdere dagen hetzelfde mondmasker dragen, en heeft 32 procent nog geen beschermbril of gezichtsscherm. Volgens de koepel zijn die nochtans gemakkelijk te verkrijgen.

De koepel legt de verantwoordelijkheid bij de werkgeverskoepels en de werkgevers van zorgvoorzieningen. Volgens BEFEZO gaat het hier om een overtreding van het arbeidsrecht. De werkgevers zijn verplicht om beschermende kledij en scholing te voorzien om specifieke risico's te voorkomen. Om tegemoet te komen aan de vraag tot bijkomende opleiding heeft de koepelorganisatie zelf enkele online cursussen ter beschikking gesteld die werden goedgekeurd door het kabinet Welzijn. Volgens BEFEZO moeten de werkgevers dus voldoende op de hoogte zijn.

Weinig ondersteuning

Vorige week lanceerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) een noodplan voor de zorgsector. Aan de ziekenhuizen werd gevraagd om de woonzorgcentra te ondersteunen door materiaal aan te bieden, te helpen met opleidingen of personeel ter beschikking te stellen. Maar volgens BEFEZO was er afgelopen paasweekend, op enkele uitzonderingen na, geen ondersteuning. Driekwart van de bevraagde zorgkundigen heeft sinds zondag aangegeven nog geen steun van verpleegkundigen of ander zorgpersoneel uit de ziekenhuizen te hebben gekregen. Nochtans zijn volgens de koepelorganisatie vele honderden verpleegkundigen in ziekenhuizen technisch werkloos.

Volgens het noodplan zouden er ook experten uit de ziekenhuizen ter beschikking worden gesteld. Vooral ziekenhuishygiënisten zijn nodig, dat zijn deskundigen die weten hoe men moet omgaan met beschermingsmiddelen en druppelisolatie. Maar uit een rondvraag afgelopen weekend bij de ziekenhuizen stelde BEFEZO vast dat zo goed als geen enkele ziekenhuishygiënist beschikbaar was vóór dinsdag, klinkt het. "Hadden de ziekenhuishygiënisten dit verlengd paasweekend elk 3 à 4 woonzorgcentra bezocht, dan hadden we opnieuw heel wat levens kunnen redden", aldus Paul Cappelier, voorzitter van BEFEZO.