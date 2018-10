Meer dan de helft van de Belgen wil zone 30 in centrum van alle steden kg

30 oktober 2018

11u00

Bron: Belga 0 Bijna zes op de tien Belgen (58 procent) zijn voorstander van een zone 30 in het centrum van alle steden, maar dan wel op voorwaarde dat de maximumsnelheid op de grote verkeersassen op 50 of 70 kilometer per uur blijft. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersinstituut Vias.

Maar de Belgen zijn minder overtuigd van het nut van een onvoorwaardelijke uitbreiding van de zone 30: daar is slechts twaalf procent voor te vinden, zo blijkt nog uit het onderzoek.



Ondanks de grote steun voor een voorwaardelijke uitbreiding, wordt de zone 30 niet altijd even goed gerespecteerd. Eerder werd al bekend dat twee op de drie bestuurders aangeven moeite te hebben om zich aan de snelheidslimiet van dertig kilometer per uur te houden. In de eerste helft van dit jaar heeft de politie al 97.000 boetes uitgeschreven voor mensen die te hard reden in een zone 30, wat neerkomt op ongeveer 540 boetes per dag.

Iets meer dan de helft van de Belgische automobilisten vindt bovendien dat een zone 30 soms slecht is aangegeven. Heel wat bestuurders (88 procent) heeft dan ook al eens in een zone 30 rondgereden zonder dat onmiddellijk door te hebben.

Voordelen

Tot slot blijkt dat mensen die in een zone 30 wonen (28 procent), daar doorgaans ook tevreden mee zijn. Vooral de grote verkeersveiligheid, de beperkte geluidsoverlast en het weinige sluipverkeer worden daarbij als pluspunten aangehaald. Het invoeren van een zone 30 in het centrum van steden heeft dus gunstige effecten heeft op onze levenskwaliteit, zo concludeert het verkeersinstituut.

Het onderzoek werd door Vias afgenomen bij een representatieve steekproef van duizend mensen, naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de opname van het begrip zone 30 in het verkeersreglement.

