Meer dan de helft blauwe burgemeesters wil paars-gele coalitie Isolde Van Den Eynde Astrid Roelandt Sven Spoormakers en Tommy Thijs

04 december 2019

18u50 36 39 van de 71 burgemeesters verkiezen een paars-gele regering boven een paars-groene. Dat blijkt uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws. Alleen de Gentse burgemeester Mathias De Clercq pleit openlijk voor paars-groen.

De liberalen zijn diep verdeeld. Het grootste deel van de partijtop zou zich achter paars-groen scharen, maar in de Kamerfractie leeft een sterke voorkeur voor paars-geel. Dat kamp argumenteerde de afgelopen dagen dat ze veel steun heeft bij de basis. Uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws blijkt inderdaad dat veel burgemeesters liever hebben dat hun partij in een paars-gele regering stapt - of dat minstens geprobeerd wordt om die op de been te brengen. Wie zich uitspreekt, spreekt zich uit voor paars-geel. Alleen de Gentse burgemeester Mathias De Clercq pleit voor paars-groen.

“Al genoeg naar links gegroeid”

Sommigen zijn radicaal tegen zo'n paars-groene coalitie. “Mocht Open Vld zich achter een paars-groen verhaal scharen, dan verloochenen wij het DNA van onze partij”, aldus Elsie Sierens, burgemeester van Destelbergen. Volgens Eric Awouters (Borgloon) en Albert Beerens (Opwijk) wordt paars-groen een nachtmerrie voor hun partij. “Dan zijn we kapot”, aldus Awouters. “De afgelopen jaren is onze partij al genoeg naar links gegroeid”, aldus Ward Vergote (Moorslede).

“Een paars-gele as biedt de meeste toekomstgaranties, deze as moet grondig onderzocht worden”, gaat Sierens verder. “Dat is volgens mij onvoldoende gebeurd en daarvoor is het zeker nog niet te laat.” Ook Kenneth Taylor (Wichelen) vindt dat paars-geel te weinig onderzocht is. “N-VA is de grootste partij en zij moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en de kans krijgen om mee aan de formatie deel te nemen”, aldus Taylor. “Dat onderzoek is niet of te weinig gebeurd en een gemiste kans in het belang van het land. Er is een stap overgeslagen”.

Ook Tania De Jonghe (Ninove) is voorstander van paars-geel. “Socio-economisch sluiten wij het best aan bij N-VA. Wie werkt, werk geeft en gewerkt heeft moet worden beloond. Ook qua veiligheid en migratie staan we korter bij elkaar. Vlaams is er een mooi regeerakkoord met N-VA. Waarom zou dit niet op federaal niveau kunnen, weliswaar aangevuld met sp.a en PS?” 35 burgemeesters komen openlijk uit voor hun paars-gele voorkeur. 4 anderen wensen anoniem te blijven.

“Niets tegen Groen”

Verschillende burgemeester benadrukken wel dat ze niets tegen paars-groen hebben. “Maar met paars-geel volg je de uitslag van de verkiezingen beter, zeker aan Vlaamse kant”, aldus Lut Deseyn (Avelgem). Ook Marianne Verhaert, burgemeester van Grobbendonk en tevens Kamerlid schiet paars-groen niet definitief af, “maar dan zal er nog veel water bij de wijn moeten gedaan worden”.

Ook Irina De Knop (Lennik) vindt wat voorligt onvoldoende. “De vraag is ook of we überhaupt in een regering moeten stappen”, aldus De Knop. “Waar haalt Open Vld op basis van deze nota de pretentie vandaan om absoluut deel te moeten uitmaken van een volgende regering? We mogen ons best wat bescheiden opstellen.”

Geen voorkeur

Er zijn ook 17 burgemeesters die zeggen dat ze geen voorkeur hebben. Onder hen enkele nationale toppers, waarvan vermoed wordt dat ze in het paars-groene kamp zitten. “Het maakt niet uit welke kleur de kat heeft, als ze maar muizen vangt. Wij vragen de snelle vorming van een federale regering met voldoende liberale accenten”, aldus Patrick Dewael (Tongeren). Zijn ambtsgenoot uit Zonhoven, Johnny De Raeve, denkt er net hetzelfde over.

Ook Bart Tommelein (Oostende) vindt niet dat het aan hem is om daar een keuze in te maken. Ook voorzitter Gwendolyn Rutten (Aarschot), van wie geweten is dat ze paars-groen niet langer als te moeilijk beschouwt, geeft geen voorkeur mee: “We zullen op basis van de inhoud kiezen wat het beste is voor de partij en voor het land. Dat beslissen we zelf.” Ook Steven Swiggers (Haacht) wil naar de inhoud kijken. “En die is er voorlopig niet. Voor wat staat paars-groen of paars-geel? Ik heb nog geen nota gezien.”

En dan zijn er een aantal die zich alleen met hun eigen dorp of stad bezighouden. Johan Van Tittelboom, burgemeester van Herzele en echtgenoot van Vlaams parlementslid Carina Van Cauter, zegt “veel te weinig bezig te zijn met nationale politiek om een voorkeur uit te spreken”.

“Het is goed de mening van onze burgemeesters te kennen”, reageert voorzitter Gwendolyn Rutten op de navraag. “Dat loopt samen met de gesprekken die we daarover in onze partij hebben. Bij een nationale onderhandeling bekijkt het partijbestuur -zoals maandag unaniem afgesproken- de inhoud die op tafel komt. We maken onze keuze op basis van het project dat voorligt. Als het tot onderhandelingen komt, krijgen onze leden zoals steeds het laatste woord.”