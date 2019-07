Meer dan anderhalf uur aanschuiven op E40 richting kust na ongeval EVH ADN

Bron: VTM Nieuws, Belga 2 Als gevolg van een ongeval ter hoogte van Aalter ondervindt het verkeer op de E40 richting kust vanmiddag ernstige hinder. Omdat slechts een van de drie rijstroken beschikbaar was, ontstond er een file die tegen 12.00 uur opliep tot zowat 12 kilometer, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Intussen is de snelweg wel weer vrijgemaakt, maar het is nog steeds aanschuiven geblazen.

In Aalter gebeurde rond 10.50 een botsing tussen een mobilhome en een personenauto. “Daarbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar omdat nog maar een van de drie rijstroken beschikbaar was, liep het verkeer wel vast”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum. Met een file van ruim 12 kilometer tot gevolg, wat overeenstemt met 1,5 à 2 uur aanschuiven.

Intussen is het ongeval afgehandeld, maar het is nog steeds lang aanschuiven richting kust. “Om 12.00 uur werd de snelweg weer vrijgegeven, maar die file zal natuurlijk niet meteen verdwijnen”, zegt Bruyninckx. Voor verkeer dat van Antwerpen naar de kust moet, raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan om de E34 richting Knokke/Brugge te nemen.



Het is momenteel erg warm, als je in de file staat kan het zelfs met airconditioning op heel heet worden in de auto. Neem dus best water mee in de wagen als je op pad gaat en drink voldoende.

Ruim 10km aanschuiven op de #E40 richting kust. In Aalter zijn een mobilhome en een auto gebotst. Er is nu maar 1 rijstrook vrij. Je schuift er anderhalf uur aan (in de hitte...). Vermijd de zone! pic.twitter.com/yZ2hGjLbld Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

#E40 Ongeval Aalter→ Oostende afgehandeld. Nog wel veel file op de #E40→ kust, dus omleiding via #E34 nog aangeraden. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link