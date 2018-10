Meer dan acht miljoen kiezers duiden vandaag nieuwe gemeente- en provincieraden aan LVA

14 oktober 2018

04u20

Om acht uur zondagmorgen gaan in alle steden en gemeenten van ons land de stembureaus open voor de verkiezing van nieuwe gemeente- en provincieraden. In heel België trekken meer dan acht miljoen inwoners naar de stembus.

In vijftien Vlaamse gemeenten zijn de verkiezingen extra bijzonder. Op 1 januari fusioneren deze gemeenten tot zeven nieuwe gemeenten. De kiezers daar stemmen nu voor de raden van de nieuwe fusiegemeenten. In de West-Vlaamse gemeente Zuienkerke wordt dan weer enkel gestemd voor de provincieraad, omdat er voor de gemeenteraad slechts één lijst is ingediend.

De inwoners van de stad Antwerpen verkiezen naast een nieuwe gemeente- en provincieraad ook nieuwe districtsraden. In de faciliteitengemeenten rond Brussel en in Voeren worden ook de nieuwe OCMW-raden rechtstreeks verkozen.

In 163 Vlaamse en in alle Brusselse gemeenten stemmen de kiezers elektronisch. De stembureaus daar zijn tot 15 uur geopend, in Brussel zelfs tot 16 uur. Stembureaus waar met potlood en papier gestemd wordt sluiten al om 13 uur.

In Wallonië zijn alle gemeenten opnieuw overgeschakeld op potlood en papier, behalve in de oostkantons. De stembureaus sluiten er overal om 13 uur.

