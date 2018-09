Meer dan 86.000 Belgen laten voorzorgsvolmacht opstellen voor meer toekomstzekerheid AW

25 september 2018

11u18

Bron: Belga 0 De afgelopen vier jaar hebben 81.122 Belgen een voorzorgsvolmacht laten opstellen. Op die manier kunnen mensen hun financiële toekomst veiligstellen voor het moment dat ze wilsonbekwaam worden. Volgens het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stijgt het aantal volmachten jaar na jaar.

Ongeveer 100.000 mensen in België zijn wilsonbekwaam. Dat kan gaan om demente ouderen, comapatiënten, mensen met een mentale handicap of mensen met psychische stoornissen. Via een voorzorgsvolmacht kan iemand regelen wat er met zijn geld gebeurt op het moment dat hij wilsonbekwaam wordt. Zo kan je er bijvoorbeeld in beschrijven dat zodra je je huis verlaat en naar een instelling gaat, je huis meteen moet verkocht worden.



Voorlopig kan je alleen voorzorgsmaatregelen nemen wat financiële transacties betreft. Maar minister van Justitie Koen Geens heeft een wetsontwerp klaar waardoor je voortaan ook kan bepalen waar je wil verblijven of in welk rusthuis je terecht wil komen. De notaris moet de akte registreren om dit tot een bindend document te maken. Het wetsontwerp wordt volgende week in het parlement ingediend.

"Zekerheid voor ingrijpende toekomstkeuzes"

"Een voorzorgsvolmacht biedt zekerheid voor enkele heel ingrijpende toekomstkeuzes. Op die manier kan iemand zijn toekomst grotendeels in handen houden wanneer hij of zij wilsonbekwaam wordt. Gaande van rusthuiskeuze, beleggingen en vrijetijdsinvulling tot dokterskeuze, schenkingen en successieplanning", aldus Geens.