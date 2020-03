Meer dan 700.000 mensen werken in Belgische zorgsector JG

26 maart 2020

12u45

Bron: Belga 0 Vijftien procent van de actieve bevolking in België werkt in de sector van de zorg. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten van 2019.

Naast 140.000 verpleegkundigen, 100.000 verzorgenden en 35.000 artsen telt de zorgsector ook heel wat sociaal werkers, administratief personeel, schoonmaak- en onderhoudspersoneel en andere beroepscategorieën, in totaal meer dan 700.000 werkenden. In Vlaanderen werkt 16 procent in de zorg, in Wallonië (14 procent) en Brussel (10 procent) ligt dat aandeel iets lager.

Van alle vrouwen op de arbeidsmarkt werkt 25 procent in de zorgsector. Van de mannen werkt 6 procent in de zorg. Opmerkelijk: van alle 65-tot-69-jarigen die nog actief zijn, werkt 17 procent in de zorgsector. Het merendeel van hen is arts.

Mensen in de zorg zijn iets hoger opgeleid: 54 procent heeft een diploma hoger onderwijs, bij de actieven in andere sectoren is dat 45 procent. De sector wordt ook getekend door veel deeltijds werk, maar liefst 47 procent van de werkenden is deeltijds aan de slag, terwijl dat in de andere sectoren slechts 22 procent is. Zo werkt 18 procent 's nachts (11 procent in andere sectoren) en 37 procent op zondag (tegenover 20 procent). Ondanks de atypische uren heeft zorgpersoneel vaker kinderen: een kwart heeft twee kinderen en acht procent heeft drie of meer kinderen.

