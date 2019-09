Meer dan 638 wapens in beslag genomen bij huiszoekingen in heel België en 51 arrestaties KVE

13 september 2019

17u08

Bron: Belga 126 Bij huiszoekingen in het hele land zijn de voorbije dagen meer dan 638 wapens in beslag genomen. 205 personen werden meegenomen voor verhoor en 51 mensen werden van hun vrijheid beroofd. Ook konden de politiediensten enkele kilo's verdovende middelen en twee cannabisplantages in beslag nemen. Dat meldt het federaal parket, dat de actie coördineerde.

Aan de huiszoekingen namen 800 politieagenten deel van de verschillende federale gerechtelijke politiediensten en van tal van lokale politiezones.

Volgens het federaal parket waren de huiszoekingen gericht tegen personen die verdacht worden van de illegale invoer van dodelijke vuurwapens, meer bepaald wapens van het type ‘riotgun’, semiautomatische wapens, handvuurwapens en jachtwapens. De verschillende betrokkenen worden ook verdacht van het bezit van deze wapens zonder vergunning.

“In verschillende eerdere gerechtelijke dossiers bleek dat de vuurwapens, illegaal in bezit en in beslag genomen bij huiszoekingen, afkomstig waren uit een wapenwinkel in Maubeuge, Frankrijk”, meldt het parket. “In samenwerking met de Procureur van de Republiek van Avesnes-sur-Helpe en de Franse politie kon de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik, dankzij verschillende registers, de aankoop door Belgische klanten van enkele honderden wapens opsporen. Deze wapens werden vaak gekocht onder de dekmantel van een certificaat van sportschieten in Frankrijk, dat geenszins het bezit ervan in België toelaat.”

“De huiszoekingen vonden plaats in verschillende dossiers waarvan de strafvordering door het federaal parket wordt gecoördineerd,” klinkt het verder, “en werden op 10, 11 en 13 september uitgevoerd. Dat gebeurde onder leiding van verschillende onderzoeksrechters en de procureur des Konings van de parketten van Bergen-Doornik, Charleroi, Luxemburg, Namen, Luik, Nijvel, Halle-Vilvoorde, Brussel en West-Vlaanderen.”

In België is voor elk bezit van een vuurwapen minstens een vergunning vereist. Hetzelfde geldt voor de invoer van een dergelijk wapen. Overtreders kunnen een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en/of een boete van 800 euro tot 200.000 euro opgelegd krijgen.