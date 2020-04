Meer dan 6.000 leerkrachten volgen bijscholing over afstandslesgeven tijdens coronacrisis JG

09 april 2020

14u48

Bron: Belga 0 Het aantal deelnemers aan de webinars afstandsleren en afstandslesgeven/preteaching via de digitale leerplatformen van leermiddelenmaker Van In, blijft almaar toenemen: 4.696 voor het lager onderwijs en 1.703 voor het secundair. Leerkrachten vroegen ook opleidingen tijdens de paasvakantie.

Vandaag is er een eerste webinar over afstandslesgeven/preteaching met diddit, een leerplatform voor het secundair onderwijs. Wegens groot succes werd er een tweede opgezet voor morgen (vrijdag). Voor de beide samen zijn er tot nog toe 1.703 inschrijvingen van alle landsdelen, met Antwerpen (25,5%), Oost-Vlaanderen (21,6%) en West-Vlaanderen (21,4%) op kop.

Volgende week zijn er twee webinars over de mogelijkheden online lesgeven en klasgesprekken met leerlingen in Bingel, via Google Meet enerzijds en via Microsoft Teams anderzijds. Daarvoor zijn er tot nog toe 4.696 inschrijvingen. Vorige week ging er al een eerste webinar door over afstandslesgeven/preteaching, waar 3.939 leerkrachten effectief aan deelnamen.

Vandaag ging er ook een webinar door over een methode wiskunde van Van In voor het lager onderwijs, genaamd IJsbrekers. Daar namen 608 leerkrachten aan deel.