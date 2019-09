Meer dan 50 vluchten gepland om Thomas Cook-reizigers thuis te brengen ttr

27 september 2019

11u20

Bron: belga 8 Het Garantiefonds legt de komende drie dagen meer dan 50 vluchten in, zodat Thomas Cook-reizigers naar België kunnen terugkeren. De federale overheidsdienst Economie vraagt de getroffen reizigers die een beroep doen op het Garantiefonds Reizen, om geduldig te zijn. "Alles wordt in het werk gesteld om de klanten zo snel mogelijk te vergoeden. Het is echter onmogelijk om vandaag een precieze termijn te communiceren", luidt het.

Wanneer de gedupeerde reizigers hun centen terug zullen zullen zien, is dus nog niet duidelijk. De absolute prioriteit van het Garantiefonds gaat momenteel naar de repatriëring van gestrande reizigers. De administratieve afhandeling van de terugbetalingsaanvragen gebeurt later. Gezien het groot aantal getroffen reizigers door het faillissement kan de afhandeling van de dossiers een tijdje duren. Alles wordt in het werk gesteld om de klanten zo snel mogelijk te vergoeden, zegt de FOD.

De komende drie dagen zijn meer dan 50 vluchten gepland waarmee Thomas Cook-reizigers naar België kunnen terugkeren, staat op website Garantiefonds. Het zwaartepunt ligt op zaterdag, met 27 vluchten. Zondag zijn er 18 ingepland en maandag nog eens 7. De overgrote meerderheid van de vluchten wordt uitgevoerd door Brussels Airlines. Het gaat om lijnvluchten die sowieso zouden plaatsvinden (en dus niet om vliegtuigen die speciaal worden ingezet). Een deel Thomas Cook-reizigers keert uit Turkije terug met Tailwind, en er is ook één vlucht gepland van Nouvelair.

Claim

In totaal moesten 13.400 klanten van Thomas Cook gerepatrieerd worden. Tegen deze avond zouden er al iets meer dan 5.000 teruggekeerd moeten zijn, zo zei minister van Economie Wouter Beke (CD&V). De overgrote meerderheid zou tegen zondag 6 oktober thuis moeten zijn.

De tienduizenden reizen die voor de komende maanden geboekt waren bij Thomas Cook België, zijn geannuleerd. Op de website van de federale overheidsdienst Economie staat een overzicht van wat reizigers wel of niet moeten doen, zowel diegenen die al in het buitenland zijn als diegenen die nog gingen vertrekken. Zo raadt de FOD onder meer aan geen extra geld te betalen om de vakantie voort te zetten, mocht het hotel dit vragen. Wie al op vakantie is in het buitenland hoeft zijn reis niet te onderbreken.

Voor vragen kunnen reizigers de website van het Garantiefonds Reizen raadplegen en/of het noodnummer van de FOD Buitenlandse Zaken (0032 2 501 40 00) bellen.