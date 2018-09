Meer dan 450 Belgische soldaten nemen dit najaar deel aan grootste militaire NAVO-oefening in jaren IB

Meer dan 450 Belgische soldaten nemen deze herfst deel aan de grootste militaire oefening van de NAVO van de voorbije jaren, de 'Trident Juncture 2018'. Die spelen zich af in Noorwegen en omgeving. Dat is vernomen uit militaire bronnen.

Volgens de NAVO zullen in oktober en november ongeveer 40.000 militairen deelnemen aan 'Trident Juncture', afkomstig van de 29 NAVO-lidstaten en partnerlanden Finland en Zweden. De oefening gaat uit van een scenario waarbij artikel 5 van het NAVO-verdrag wordt ingeroepen, en er collectief gereageerd wordt na een aanval op een of meer leden.

Het Belgische leger zal met 450 militairen vertegenwoordigd zijn, afkomstig uit de vier componenten, zegt een legerwoordvoerder. De marine zal de belangrijkste bijdrage leveren, met het fregat Louise-Marie en het commando- en logistiek steunschip Godetia. De schepen tellen respectievelijk 150 en negentig bemanningsleden.

Vijf F-16 gevechtsvliegtuigen

De luchtmacht zet vijf F-16 gevechtsvliegtuigen in in Romanievi, het stadje in het noorden van Finland. Daar zullen tachtig militairen voor ingezet worden.

De landmacht zet enkele kleinere detachementen in, van in totaal negentig personen. Het belangrijkste komt van het artilleriebataljon van Brasschaat. De medische component tot slot stuurt een twintigtal specialisten.

De meeste eenheden die deelnemen aan 'Trident Juncture' zullen in 2019 ondergebracht worden in de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) van de Navo. Het gaat om een eenheid die permanent paraat staat en daardoor meteen kan ingezet worden.

Het Duitse leger neemt deel met 8.000 militairen en 2.000 voertuigen. De vorige manoeuvres van deze aard dateren van 2015. Toen waren er 36.000 deelnemers, afkomstig uit een dertigtal landen, in Italië, Spanje, Portugal en de daarbij horende wateren.