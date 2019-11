Meer dan 40 banen op de tocht bij groep boven Selexion HR

18 november 2019

22u27

Bron: Belga 0 Binnenland Euronics Belgium, de groep boven Selexion, heeft maandag het collectief ontslag aangekondigd van 41 medewerkers. Dat meldt het in een persbericht. Euronics wil de krachten gaan bundelen met het elektroplatform Connect+.

Euronics Belgium (Selexion) kondigde maandag een intentie tot doorgedreven samenwerking aan met het elektroplatform Connect+ (onder andere Exellent, Expert, Compudeals etc.). Beide groepen willen de krachten bundelen om samen de Belgische nummer één te worden in elektro retail. Concreet zou de verenigde groep meer dan 1.400 winkelpunten tellen in België.

“Indien de krachten van Euronics Belgium CVBA en Connect+ effectief gebundeld zouden worden, zou dit een impact kunnen hebben op de 41 medewerkers die momenteel actief zijn bij Euronics Belgium CVBA”, luidt het vanavond in een persbericht. “In het kader van dit plan heeft Euronics CVBA vandaag de intentie tot collectief ontslag aangekondigd aan de medewerkers en de bevoegde instanties. De eerstkomende dagen zal de directie van Euronics België transparant en respectvol het sociaal overleg met het personeel aangaan.”