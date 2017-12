Meer dan 300 flauwe moppen getapt in het parlement Astrid Roelandt

CD&V-Kamerlid Raf Terwingen introduceerde de flauwemoppenpot in het parlement.

Ook in het parlement stond deze week een flauwemoppenpot van Radio 1. Maar liefst 300 flauwe moppen passeerden de revue.

De laatste parlementaire debatten van het jaar: die kunnen we maar beter zo aangenaam (en menslievend) mogelijk maken, moet CD&V-Kamerlid Raf Terwingen gedacht hebben. Hij installeerde daarom de flauwemoppenpot van Radio 1 - waarbij je voor elke flauwe mop 1 euro doneert aan Music For Life - in het parlement. "Grapjassen als Luk Van Biesen (Open Vld), Peter Dedecker (N-VA) en Servais Verherstraeten (CD&V) kochten meteen een tienbeurtenkaart", lacht Terwingen, zelf ook niet verlegen om een grapje. Er werd ook wat gelachen met het zomerakkoord, dat zelfs in de winter nog niet helemaal rond was én met de regering die - aldus Kamerlid Hendrik Vuye - de populaire 'Charel' ging uithangen op Tomorrowland, waardoor het festival meer weg kreeg van Rimpelrock. In totaal werden uiteindelijk meer dan 300 flauwe moppen getapt.

Een ACW'er beheert vandaag het geld van de flauwemoppenpot voor #MFL17. Dat was mijn 10€ wel waard ;-) pic.twitter.com/mCv5g408Of Peter Dedecker(@ peterdedecker) link

Ook bij de Vlaamse regering was het gezellig vanmorgen...

Mijn bijdrage aan de Flauwemoppentrommel van @hautekiet bij @radio1be deze morgen 😊 Ten voordele van @ProjectTeGek! #DeWarmsteWeek pic.twitter.com/zRWolGjKTv Philippe Muyters(@ philippemuyters) link

Vlak voor de start van de regering komt @Barttommelein de #flauwemoppenpot spijzen voor @ProjectTeGek. Daarna beleeft chauffeur Luc zijn ‘moment de gloire’: live een mop vertellen op @radio1be 😊 #Hautekiet @DeWarmsteWeek pic.twitter.com/4dyDXUygfP Margot Neyskens(@ MargotNeyskens) link