Meer dan 300 beginnende bestuurders kwam nog niet naar terugkeermoment

02 augustus 2019

15u30

Van de 2.825 mensen die tegen eind vorige maand een terugkeermoment voor beginnende bestuurders hadden moeten bijwonen, zijn er 337 nog niet opgedaagd. Dat blijkt uit cijfers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Sinds 1 januari moet wie een rijbewijs B haalt binnen de zes tot negen maanden een terugkeermoment volgen. Dat moment is eigenlijk een opleiding van 4 uur in een groep van 6 tot 18 mensen, en bestaat uit een aantal praktische oefeningen en een groepsgesprek. Bedoeling is om het aantal ongevallen bij onervaren bestuurders terug te dringen: die groep is vandaag oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken.

Boete

De eerste lichting moest tegen 31 juli een terugkommoment bijwonen. Van de 2.825 beginnende bestuurders deden 2.488 mensen dat. De andere 337 schreven zich niet of niet op tijd in, meldt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zij moeten in de volgende 2 maanden een terugkeermoment bijwonen en betalen een extra administratieve bijdrage van 51 euro bovenop de gewone kostprijs van 102 euro. Wie ook na die 2 maanden nog geen terugkommoment bijwoont, kan een boete krijgen tot 4.000 euro.

“Uitstelgedrag en slordigheid”

Dat het terugkeermoment niet genoeg gekend is bij het publiek, is wellicht niet de reden voor de cijfers, denkt het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat probeert de doelgroep via sociale media en folders zo goed mogelijk te informeren, en iedereen die op zo’n terugkommoment verwacht werd, kreeg vooraf ook een uitnodiging en een herinnering, klinkt het.

Maar het Departement merkt wel op dat “uitstelgedrag en slordigheid” kunnen meespelen. Tot nog toe kreeg het departement nog geen melding van mensen die omwille van de kostprijs niet naar het terugkeermoment willen komen.