Meer dan 3,9 miljoen Belgen ontvangen dit jaar vooraf ingevulde belastingbrief JOBR

05 mei 2020

17u30

Bron: Belga 0 Dit jaar ontvangen zo'n 3,92 miljoen Belgen een vooraf ingevulde belastingbrief. Dat zijn 730.000 belastingplichtigen meer dan vorig jaar die een zogenaamd voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) krijgen. Dat maakten minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en de federale overheidsdienst Financiën dinsdag bekend.

“Het voorstel van vereenvoudigde aangifte wordt meer dan ooit aangeboden. Meer dan 60 procent van de burgers krijgt zo’n voorstel”, vertelt De Croo. “We zien dat mensen in meer dan 90 procent van de gevallen een vooraf ingevulde aangifte gewoon goedkeuren.” Wie akkoord gaat met zijn voorstel, moet niets doen. Voor mensen die wel wijzigingen willen aanbrengen aan hun aangifte, gelden de normale regels en deadlines.

Codes

Het aantal codes op de belastingbrief daalt dit jaar trouwens licht. Terwijl er 14 nieuwe bijkomen, vallen er 32 weg. “Maar het blijven er veel”, zegt Philippe Jacquij, administrateur-generaal van de Fiscaliteit. Voor de Vlaming zijn er dit jaar 811 codes, in het Waals Gewest 815 en Brussels Gewest 796. Jacquij benadrukt wel dat 80 procent van de belastingplichtigen minder dan 20 codes gebruikt.

Doorgaans kiest de fiscus elk jaar ook een aantal categorieën waarbij het risico op een controle of een vraag tot inlichtingen hoger is. Vorig jaar nam de fiscus onder anderen Belgen met een buitenlandse rekening en landgenoten die hun beroepskosten bewijzen, onder de loep. Dat is nu niet het geval. “Wij doen dit jaar een algemene controle zonder specifieke aandachtspunten”, aldus De Croo.

Invulsessies

De FOD Financiën had vorige week al laten weten dit jaar door de coronacrisis geen fysieke invulsessies te organiseren in kantoren of winkelcentra. Vorig jaar maakten hier meer dan 600.000 mensen gebruik van. Wie hulp nodig heeft, kan daarvoor een telefonische afspraak maken via het nummer dat op de bruine omslag staat. De fiscus nam de voorbije weken ook al proactief contact op met mensen die mogelijk hulp nodig hebben. “Wij hebben al 83.000 mensen gebeld”, aldus De Croo. “Op basis daarvan zijn er al 43.000 afspraken vastgelegd.”

Elektronische aangiften

De minister deelde dinsdag ook een aantal statistieken in verband met de belastingaangiften van vorig jaar. Hieruit blijkt dat de elektronische aangiften in opmars blijven. Het aantal aangiften op papier, de VVA’s niet meegerekend, zakt van 620.000 naar 510.000. Het aantal aangiften via Tax-on-web stijgt dan weer tot 3,4 miljoen. Daarnaast gebeurden ook nog eens bijna 600.000 van de 3,2 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte digitaal. “Dus we zien eigenlijk dat in totaal 4 miljoen aangiften elektronisch worden gedaan op een totaal van 7,1 miljoen”, vertelt De Croo.

De aangiften van de personenbelasting moeten dit jaar ten laatste op 30 juni op papier en uiterlijk op 16 juli digitaal via Tax-on-web worden ingediend. Wie zijn aangifte laat invullen door een mandataris, heeft tijd tot en met 22 oktober.