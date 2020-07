Meer dan 3.200 zomerkampen voor ruim 240.000 kinderen AW

01 juli 2020

08u20

Bron: Belga 0 Jeugdbewegingen zijn er in geslaagd meer dan 3.200 zomerkampen te organiseren voor meer dan 240.000 kinderen. En hoewel het lange tijd twijfelachtig was of de kampen zouden doorgaan ondanks de coronacrisis, ligt het aantal deelnemers in lijn met de vorige jaren. Dat meldt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) woensdag.

Vanaf vandaag kunnen zomerkampen van start gaan. Daarbij worden zogenaamde bubbels van 50 personen gehanteerd. Verre buitenlandse kampen horen er dit jaar niet bij: ze mogen maximaal 150 kilometer van de Belgische grens plaatsvinden.



Dat heeft er voor gezorgd dat veel jeugdbewegingen op zoek moesten naar een binnenlands alternatief. Ze werden daarbij geholpen door de website www.soszomerkamp.be, waar meer dan 300 extra kampplaatsen voor groepen in nood werden aangeboden.

Toename van aantal kampen en vakanties

Het aantal deelnemers van de kampen blijft met 240.800 kinderen en jongeren stabiel. Het aantal kampen is gestegen van iets minder dan 3.000 naar 3.229. Dat sommige kampen werden opgesplitst omwille van de bubbelregel speelt een rol bij die toename. Het overgrote deel van de kampen wordt georganiseerd door de scouts en chiro.



Ook bij de jeugdvakanties is de vraag naar plaatsen dit jaar hoog. Zo ziet organisator IdeeKids het aantal inschrijven de laatste vier weken enorm toenemen. "Gemiddeld krijgen we elke dag 100 extra inschrijven te verwerken", aldus Björn Accoe van Idee Kids. "We hebben gezorgd voor extra vakanties, daarvoor hebben we extra lokalen gezocht en gevonden bij bijvoorbeeld scholen.”



Ook Kazou vzw organiseert deze zomer meer dan 1.055 vakantie-initiatieven voor 5 tot 18-jarigen. Door de reisbeperkingen naar het buitenland moest Kazou vzw wel 463 verre buitenlandse initiatieven annuleren, 20.200 jongeren moesten op zoek gaan naar een alternatief. "Ongeveer 1 op 4 van de jongeren gaat mee met een andere vakantie georganiseerd in het binnenland", aldus Seppe Van Pottelbergh van Kazou vzw.

Veel kinderen en jongeren nemen ook deel aan speelpleinactiviteiten. Die zijn jaarlijks goed voor 185.000 kinderen en 23.000 animatoren in 563 lokale speelpleinwerkingen. Uit een recente bevraging van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) blijkt dat het aantal aangeboden plaatsen relatief stabiel blijft. Twintig procent van de bevraagde speelpleinen zorgt zelfs voor extra plaatsen deze zomer.