Meer dan 3.000 mensen belden naar noodnummer 1722 TK

25 mei 2018

13u49

Bron: Belga 0 Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies is vanmiddag om 12.00 uur gedeactiveerd. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeerde het nummer van dinsdag 22 mei tot vrijdagmiddag 25 mei, zodat het noodnummer 112 tijdens het onweer van de voorbije dagen niet overbelast zou geraken.

De noodcentrales hebben in totaal 3.171 oproepen ontvangen over het onweer. De meeste oproepen kwamen uit de provincies Vlaams-Brabant (1.360 oproepen) en Luik (540 oproepen), gevolgd door Oost-Vlaanderen (446) en Henegouwen (415). Vooral tussen gisterenmiddag en vanochtend belden er veel mensen naar 1722. De oproepen gingen vooral over wateroverlast, zoals wegen en kelders die onder water liepen.

"Het nummer 1722 heeft tijdens het onweer opnieuw zijn succes bewezen", zegt 112-directeur Erwin Hertens. "Gisterenavond konden de operatoren in de provincie Luik bijvoorbeeld meerdere oproepen voor borstpijn en epilepsieaanvallen snel behandelen omdat de 112-lijnen vrij zijn gebleven voor die echte noodsituaties."