Meer dan 250 zorgorganisaties zetten deuren open voor Dag van de Zorg kv

18 maart 2018

06u30

Bron: Belga 5 Meer dan 250 organisaties uit de zorgsector zetten vandaag hun deuren open voor het grote publiek. Dat gebeurt naar aanleiding van de zevende editie van de Dag van de Zorg.

De Dag van de Zorg is een grootschalige opendeurdag van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen. Mensen krijgen er de gelegenheid om gratis een kijkje achter de schermen te nemen bij onder meer ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, woonzorgcentra, gehandicaptenvoorzieningen, revalidatiecentra, OCMW's en onderwijsinstellingen die actief zijn in de gezondheidszorg.

De bedoeling van het initiatief, dat meteen ook het eindpunt vormt van de Week van de Zorg, is om mensen kennis te laten maken met de sector. Tegelijkertijd worden ook duizenden zorgverleners in de bloemetjes gezet.

Vorig jaar hebben ongeveer 200.000 mensen deelgenomen aan de Dag van de Zorg.

Meer informatie over het evenement en over de deelnemende organisaties is terug te vinden op www.dagvandezorg.be.