Meer dan 25.000 notariële akten ondertekend via videoconferentie LH

31 augustus 2020

08u25

Bron: Belga 0 Onder invloed van de coronacrisis verlopen contacten met en tussen notarissen steeds vaker vanop afstand. Zo werden er intussen meer dan 25.000 notariële akten per videoconferentie tussen twee notariskantoren ondertekend, waarvan het grootste deel de voorbije maanden. Dat zegt de notarissenfederatie Fednot.

Bij videoconferentie tussen kantoren gaat elke partij naar zijn eigen notaris. Het is niet meer nodig dat iedereen op één plaats samenkomt. Via een beveiligd netwerk wordt er contact gelegd, waarna de akte via videoverbinding overlopen wordt. Voor de ondertekening geeft een partij een volmacht aan een medewerker van het andere notariskantoor.

Deze manier van werken werd sinds september vorig jaar - en tot 24 augustus - 25.366 keer gebruikt, zegt de notarissenfederatie. "Deze mogelijkheid won door de coronacrisis sterk aan populariteit", luidt het. Zo werden er in mei en juni telkens circa 5.800 aktes ondertekend via videoconferentie.

"De akte per videoconferentie laat toe om het aantal aanwezige personen in eenzelfde ruimte tot het strikte minimum te beperken. Naast de positieve impact op het milieu en de mobiliteit, dragen we ook een steentje bij om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan", zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

CO2-uitstoot verminderd

De notarissen schatten dat er per notariële akte 140 kilometer aan autoverplaatsing wordt uitgespaard. "Met 25.366 akten gaat het om 3,55 miljoen uitgespaarde kilometers. Daarmee verminderen we de CO2-uitstoot met 611 ton. Om die uitstoot te compenseren zijn 23.500 bomen nodig", aldus Jan Sap, directeur-generaal van Fednot.

Daarnaast kunnen burgers sinds mei ook per videoconferentie een digitale volmacht geven aan hun notariskantoor. Dan moeten ze zich helemaal niet meer naar het kantoor verplaatsen. Tot eind juli was dit al 6.700 keer gebeurd.

"De jongste maanden kreeg het verlijden van een notariële akte via videoconferentie de wind in de zeilen", vat de notarissenfederatie samen. Maar, voegt ze meteen toe, "dat belet niet dat afspraken op de notariskantoren mogelijk blijven voor burgers die dat wensen".