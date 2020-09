Meer dan 230.000 mensen net terug uit oranje en rode zone HAA

15 september 2020

06u17

Bron: Belga 0 De afgelopen veertien dagen meldden 43.000 mensen een ­terugkeer uit een rode zone. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Volksgezondheid die De Standaard heeft gepubliceerd. Bijna 190.000 kwamen terug uit een oranje zone.

Voor de rode groep zijn een quarantaine en test verplicht, voor de oranje is het aanbevolen. Zeker 233.000 reizigers zouden zich vandaag in quarantaine van veertien dagen moeten bevinden - dat is meer dan alle inwoners van Brugge en Leuven samen.

Dat cijfer is bovendien een onderschatting: niet iedereen vult het verplichte terugkeerformulier in. Anderzijds duurt een quarantaine niet altijd veertien dagen. Na een tweede negatieve test kan het beperkt worden tot tien dagen. Ten vroegste zeven dagen na een positieve test mag een patiënt uit isolatie.

Sinds de invoering op 1 augustus werd het formulier 1,6 miljoen keer ingevuld. Over de hele periode waren er bijna 108.000 meldingen van terugkeer uit een rode zone, 566.000 uit een oranje zone.

Lees ook:

OVERZICHT. Zo staan onze buurlanden ervoor in hun strijd tegen coronavirus (+)

In eigen land was ’t wel plezant: Belgen boekten deze zomer derde meer overnachtingen in Vlaanderen (+)