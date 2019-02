Meer dan 22.000 kinderen krijgen eerste kinderopvangtoeslag kv

21 februari 2019

18u29

Bron: Belga 0 Vandaag krijgen in totaal meer dan 22.000 kinderen een kinderopvangtoeslag in het kader van de uitbetaling van hun Groeipakket, de vernieuwde kinderbijslag. De toeslag bedraagt 3,23 euro per kind per opvangdag in een kinderopvanginitiatief waar ouders niet op basis van hun inkomen betalen. De toeslag wordt automatisch toegekend en moet dus niet aangevraagd worden.

Begin februari betaalde Vlaanderen het eerste Groeipakket uit. Naast het basisbedrag voor elk kind dat kan aangevuld worden met sociale toeslagen zijn er ook gezinnen die in aanmerking komen voor bepaalde participatietoeslagen. Dat zijn financiële tegemoetkomingen die de aanwezigheid op school of in de kinderopvang moeten stimuleren.

Een van die tegemoetkomingen is de kinderopvangtoeslag. Ouders die kinderopvang betalen die niet inkomensgerelateerd is (een kwart van de kinderopvang werkt met vrije prijs, red.), kunnen rekenen op een toeslag van 3,23 euro per dag per kind. De toeslag wordt vandaag voor de eerste keer uitbetaald aan meer dan 22.000 baby's en peuters die gebruik maken van Vlaamse kinderopvang.



Om te weten voor welke kinderen de toeslag geldt, werkt Kind en Gezin samen met de kinderopvangorganisatoren. Kind en Gezin geeft de aanwezigheden dan weer door aan de uitbetalers van het Groeipakket. De toeslag wordt maandelijks uitbetaald vanaf de 20ste van de maand volgend op de maand waarop de toeslag betrekking heeft.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) reageert "verheugd" op de succesvolle uitrol van de kinderopvangtoeslag. "Niet alle ouders hebben al de mogelijkheid hun kind in te schrijven in een inkomensgerelateerde opvang. Met deze toeslag versterken we deze gezinnen en dat deel van de kinderopvangsector dat geen subsidies voor inkomenstarief ontvangt", aldus Vandeurzen.