Meer dan 200 Vlaamse straten veranderen van naam door fusies IVI

15 juni 2018

08u05

Bron: VRT 0 Meer dan 200 Vlaamse straten zullen op 1 januari 2019 een nieuwe naam krijgen, volgens een rondvraag van Radio 2. De nieuwe namen zijn het gevolg van de aankomende fusies van enkele gemeenten.

Volgend jaar zullen er in Vlaanderen zeven nieuwe gemeenten bijkomen door fusies. Om te vermijden dat in dezelfde gemeente twee of meerdere straten dezelfde naam hebben, zullen in totaal 215 straten van naam moeten veranderen.

Honderden huizen - en 4.300 bewoners - krijgen dus een nieuw adres. Dat is het geval in de nieuwe gemeente Oudsbergen (het vroegere Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek), waar 40 straten van naam zullen wijzigen. In Kruisem (Kruishoutem en Zingem) zullen 15 straten in een nieuw jasje gestoken worden. Als Deinze en Nevele samensmelten, zullen er 30 nieuwe straatnamen zijn, net als in Lievegem (Zomergem, Waarschoot en Lovendegem).

In de fusiegemeente van Knesselare en Aalter zullen dat er 42 zijn. Sint-Amands en Puurs worden samen Puurs-Sint-Amands, waar 5 straten van naam veranderen. In het Limburgse Pelt (Neerpelt en Overpelt) zullen maar liefst 54 straten een nieuwe naam krijgen.