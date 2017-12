Meer dan 200 patiënten komend weekend overgebracht naar Delta-ziekenhuis in Oudergem

jv

10u06

Bron: belga

0

Joost De Bock Morgen verhuizen tot 140 patiënten van het Edith Cavell Ziekenhuis in Ukkel naar het nieuwe Delta-ziekenhuis in Oudergem.

Meer dan 200 patiënten worden komend weekend overgebracht naar het nieuwe Delta-ziekenhuis in Oudergem. Morgen zijn tot 140 patiënten van het Edith Cavell Ziekenhuis in Ukkel aan de beurt, overmorgen gaat het om 80 tot 90 patiënten van het Park Leopold Ziekenhuis in Etterbeek. De verhuis zal gepaard gaan met de nodige verkeersproblemen in Ukkel, Elsene, Etterbeek en Oudergem. De politie sluit de straten rond Edith Cavell en Park Leopold af.