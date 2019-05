Meer dan 200 miljoen euro schade door stormweer in maart ADN

22 mei 2019

15u19

Bron: Belga 0 Het stormweer in maart heeft voor meer dan 200 miljoen euro aan verzekerde schade veroorzaakt. Dat becijferde Assuralia, de koepel van de verzekeringssector. Vooral de storm van 10 maart veroorzaakte een pak schade aan huizen en auto's. Ter vergelijking: over heel 2018 kosten stormen en overstromingen de sector 247 miljoen euro. De twee voorjaarsstormen van 2019 zitten al bijna aan dat bedrag. Assuralia merkt bovendien op dat het nog maar om een raming gaat, en dat de kostprijs dus nog kan oplopen. “2019 kondigt zich aan als een slecht jaar”, vreest de sectorfederatie.

De maartse buien trapten af op 4 maart. Het KMI sprak toen van een "code geel", met hevige rukwinden van 70 tot 100 kilometer per uur. In het oosten en zuiden van het land sneuvelden heel wat bomen, dixit Assuralia vandaag. De verzekeraars telden in totaal 6.112 schadegevallen aan wagens en huizen. De kost wordt geraamd op 11 miljoen euro. Het gaat om een eerste Assuralia-raming op basis van een enquête enkele weken nadien.

Vooral 10 maart zorgde ervoor dat 2019 zich aandient als een slecht jaar voor de verzekeraars. "De windsnelheden bereikten pieken tot 119 kilometer per uur in Zeebrugge en 122 kilometer per uur in Stabroek, zodat de schadegevallen veel talrijker waren dan anders. De waarschuwing van het KMI met code oranje bleek alweer terecht. De telefoon stond roodgloeiend bij de noodcentrales, het treinverkeer viel een tijdje stil en de brandweer had dagenlang de handen vol", klinkt het.

103.836 schadeaangiftes

Schade aan daken, schoorstenen en veranda's, schade door omgewaaide bomen en wegvliegend tuinmeubilair leverden 103.836 schadeaangiftes op. De eerste raming komt uit op 196 miljoen euro schadelast. Voor een woning gaat het gemiddeld om ongeveer 1.900 euro en voor een wagen (via de omniumverzekering) is dat zowat 2.000 euro.

"2019 zal voor de Belgische verzekeraars, wat betreft stormen, alvast een slechter jaar zijn dan 2018", besluit Assuralia. Zo zorgden de twee stormen in januari 2018 samen bijvoorbeeld voor 65.000 aangiftes en 137 miljoen euro geraamde schade.

De pinksterstorm van 2014 blijft voorlopig één van de duurste. Toen waren er over drie dagen tijd verschillende hagelbuien, met een totale kost van meer dan 650 miljoen euro voor de Belgische verzekeraars.