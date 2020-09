Meer dan 2 uur file op Brusselse Buitenring door ongevallen, ook op A12 verkeersproblemen TTR

Bron: Belga 78 Het verkeer op de Brusselse Buitenring ondervindt flink wat hinder door twee ongevallen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Zowel in Jette als in Machelen is immers een ongeval gebeurd, waarbij telkens twee vrachtwagens betrokken zijn. Bij die ongevallen raakte één persoon gewond. Het verkeer op de Buitenring moet intussen al meer dan twee uur filerijden, van voor Sint-Stevens-Woluwe. Intussen is ook op de A12 tussen Antwerpen en Brussel een ongeval gebeurd, dat ook daar verkeershinder veroorzaakt.

Het eerste ongeval vond kort na 6 uur plaats, toen twee vrachtwagens ter hoogte van Jette in aanrijding kwamen. Eén van de chauffeurs raakte daarbij gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht maar over zijn juiste toestand zijn geen details bekend. "Jette is zowat het meeste verzadigde punt op de Vlaamse snelwegen", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Door het ongeval waren twee rijstroken versperd, wat meteen aanleiding gaf tot een lange file."

In Jette is intussen al één rijstrook vrijgemaakt maar intussen, omstreeks 7.30 uur, vond in de staart van de file een tweede ongeval plaats, ter hoogte van Machelen. Ook daar botsten twee vrachtwagens tegen elkaar en ook daar raakten twee rijstroken versperd. Daarbij vielen weliswaar geen gewonden maar door beide incidenten staat er op de Buitenring een file van voor Sint-Stevens-Woluwe, waarin het twee uur aanschuiven is.

Het verkeer dat vanuit Hasselt naar Gent wil, krijgt dan ook de raad om te rijden via Antwerpen. Wie vanuit het knooppunt Machelen de E19 naar Bergen wil bereiken, neemt best de Binnenring. Hetzelfde geldt voor wie vanuit het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe de E40 naar Gent wil bereiken.

Tenslotte vond op de A12 tussen Antwerpen en Brussel nog een ongeval plaats in Londerzeel. Een wagen met een aanhangwagen ging daar omstreeks 7.30 uur aan het slingeren en kwam op de flank terecht, waardoor twee rijstroken versperd raakten. "Het gaat om een frituurwagen, die nu firtuurvet aan het verliezen is, zodat de hinder daar nog enige tijd kan aanslepen", zegt het Vlaams Verkeerscentrum. "Na het takelen zal de rijbaan daar immers nog schoongemaakt moeten worden."

De ellenlange files hebben niets te maken met de start van het nieuwe schooljaar, zo legt Bruyninckx uit aan onze redactie. “De verklaring is een combinatie van factoren. De ongevallen gebeurden op het meest verzadigde stuk in Jette en het allerdrukste stuk van de Brusselse ring in Machelen tijdens de volle ochtendspits. Er waren twee rijstroken buiten dienst, waardoor je al gauw ellenlange files krijgt.”

