Meer dan 2.500 kinesitherapeuten geven zich op als vrijwilliger

23 maart 2020

14u04

Bron: Belga 42 Coronacrisis Zo'n 2.581 kinesitherapeuten hebben zich opgegeven als vrijwilliger om in te springen op plaatsen waar de zorgnood precair wordt. Dat meldt AXXON, de Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapeuten.

Kinesitherapeuten beschikken dankzij hun academische opleiding over voldoende competenties om kwalitatieve basiszorg te verstrekken en zijn daarom multifunctioneel inzetbaar, klinkt het. De vrijwilligers houden zich klaar als zorgreserve om ingezet te worden in onder andere woonzorgcentra, ziekenhuizen, triagecentra en schakelcentra.

“Het overgrote deel van de kinesitherapeuten wil bijspringen in de ziekenhuizen”, volgens AXXON. “Als kinesitherapeut, maar ook in andere logistieke functies en in de triagecentra wanneer de situatie daar precair wordt.”

De beroepsvereniging herinnert er tot slot aan dat patiënten momenteel enkel voor de strikt noodzakelijke en dringende kinesitherapeutische zorg beroep kunnen doen op een kinesitherapeut.

