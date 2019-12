Meer dan 2.000 man op illegale rave in Naamse Yvoir, politie laat begaan mvdb

01 december 2019

11u47

Bron: Belga - RTBF 36 Meer dan 2.000 feestgangers zijn gisteravond afgezakt naar een illegale rave in het Waalse dorpje Yvoir (provincie Namen). De initiatiefnemers hadden hun klank- en lichtinstallaties opgesteld aan een loods nabij de bronnen van Spontin. De politie patrouilleerde regelmatig, maar liet begaan.

Het plaatselijke politiekorps kon weinig beginnen tegen de massaal opgedaagde ravers. De agenten spraken met de organisatoren af om het feest vanochtend om 8 uur stop te zetten. De raveparty begon zaterdagochtend al en lokte heel wat volk uit ons land, Frankrijk en Nederland. Zaterdagnamiddag was er al 1.500 man aanwezig, zaterdagavond waren dat er tussen de 2.000 en 2.500.

De organisatoren waren normaal van plan om nog tot 18 uur vanavond door te gaan. De politie zou overgaan tot evacuatie indien er nog later werd gefeest. Om 12 uur moeten de ravers de site in oorspronkelijke staat hebben hersteld.

De politie had gisteravond nog geen klachten van omwonenden ontvangen, weet burgemeester Patrick Évrard. “Er is zeer weinig geluidshinder, omdat de site vrij geïsoleerd is.” Het is de tweede keer in vijf jaar dat op de site een illegale rave doorging.

Illegale raves op afgelegen plaatsen komen niet vaak voor. Op 2 november zette de politie in de voormiddag de muziek stil in een leegstaande loods in het Oostendse havengebied. De nog 50 aanwezigen hadden de hele nacht gefeest. Op oudejaarsavond 2011 zakten zo’n 500-tal feestvierders uit binnen- en buitenland af naar het afgelegen dorp Doel (Beveren) voor een illegaal technofeest. De politie kon weinig beginnen en gedoogde ook toen de fuif. Een stopzetting zou haast zeker hebben geleid tot een escalatie met mogelijke onlusten en vandalisme, oordeelde de korpschef toen.

