Meer dan 2.000 klimaatbrossers trekken deze keer door Antwerpen, ook Anuna De Wever en Greta Thunberg doen mee Ook honderden spijbelende jongeren voor het eerst op straat in Mechelen

28 februari 2019

09u41

In Antwerpen is rond 9.30 uur de achtste nationale klimaatmars vertrokken op het Operaplein. Youth for Climate-bezielster Anuna De Wever en de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zijn opnieuw op het appel. Volgens de politie nemen er zo'n 2.500 betogers deel. Ook in Mechelen wordt er betoogd. "Het is belangrijk dat we blijven op straat komen tot er iets gebeurt", klinkt het bij de aanwezige jeugd.

Het is de eerste keer dat de nationale versie in Antwerpen plaatsvindt. Eerder waren er wel al vier soortgelijke lokale initiatieven. De mars vertrok omstreeks 9.30 uur op het Operaplein en trekt momenteel door de binnenstad richting de Groenplaats.

Zweeds klimaatmeisje

Vooraan stappen zoals gepland bezielers Anuna De Wever en Kyra Gantois, vergezeld door het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg. De persbelangstelling voor Thunberg is opnieuw erg groot. Daarom wordt ze omgeven door stewards, die met een lint iedereen op afstand houden.



De organisatie is in handen van Youth for Climate en Students for Climate. Ook Peter Mertens (PVDA) en Bruno Tobback (sp.a) zijn aanwezig. “Dat iemand als Greta Thunberg naar hier komt, is een leuke plus”, zegt Maïté de Haan van Students for Climate. “Maar het is vooral belangrijk dat de Antwerpse burgers zich laten horen.”

Meer dan 2.000 betogers

Het is de achtste week op rij dat er in heel België klimaatacties worden georganiseerd. De Antwerpse versies van de klimaatmarsen trokken tot nu toe 'slechts' enkele honderden deelnemers, ditmaal wordt een veel groter aantal verwacht. Volgens de Antwerpse politie stappen er zo’n 2.500 betogers mee.

Aanvankelijk was Gent de beoogde locatie voor de achtste nationale mars op donderdag, maar daar vonden op korte tijd al verschillende soortgelijke acties plaats en de organisatoren stellen dat het stilaan "te veel werd" voor de politie.

Om 9.30 uur vertrekt de klimaatmars #YouthForClimate. Houd rekening met plaatselijke verkeershinder in de omgeving van het #Operaplein, #Hopland, Kipdorpvest, Nationalestraat en het eindpunt: #Groenplaats. pic.twitter.com/mBmB0XqgPH Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Eerste klimaatmars in Mechelen

Ook in Mechelen vindt een klimaatmars plaats. Het is voor het eerst dat spijbelende jongeren daar op straat komen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Zo’n 600 à 700 jongeren nemen deel. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) en verschillende schepenen waren aanwezig bij de aftrap, maar stappen zelf niet mee.

“Er zijn de afgelopen dagen heel wat warmtetecords gesneuveld maar een klimaatbeleid is er nog steeds niet. Het is belangrijk dat we blijven op straat komen tot er iets gebeurt”, klinkt het bij de aanwezige jeugd. De jongeren hebben heel wat originele pancartes gemaakt met slogans als ‘meer bijtjes, minder vleespasteitjes’, ‘er is geen planeet B’ en ‘wij willen geen Mechelen-aan-zee’. Ze scanderen slogans zoals de inmiddels bekende ‘On est plus chaud que le climat’.

Met de klas naar betoging

Een dikke maand geleden werd in Mechelen al eens samengekomen om meer inspanningen te vragen op lokaal niveau. Later werd een delegatie jongeren door het stadsbestuur ontvangen. De jongeren willen liever in eigen stad betogen dan telkens naar Brussel of elders af te zakken. Hun oproep kreeg heel wat gehoor want verschillende scholen beslisten om in klasverband naar de optocht te komen.

Foto’s van de betoging in Mechelen:

