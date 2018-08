Meer dan 2.000 Britse pelgrims herdenken Great Pilgrimage in Ieper Christophe Maertens

Meer dan 2.000 vooral Britse pelgrims namen vandaag in Ieper deel aan het ceremoniële deel van de Great Pilgrimage. Het evenement, georganiseerd door de liefdadigheidsinstelling The Royal British Legion, herdacht de 'Battlefields Pelgrimage' van 90 jaar geleden. Daarnaast werd de 100ste verjaardag gevierd van het Honderdagenoffensief tegen de Duitsers.

In augustus 1928 organiseerde The Royal British Legion een ‘Battlefields Pelgrimage’ voor meer dan 11.000 veteranen en oorlogsweduwen uit WO I. Die brachten een bezoek aan de slagvelden en de begraafplaatsen langs de frontlijn, zowel in Frankrijk als in België. Daarna was er een parade en een ceremonie aan de Menenpoort. Dat gebeurde ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de lancering van het Honderddagenoffensief, dat het einde van de oorlog inluidde.

Vandaag, net 90 jaar later, deden 2.200 leden van het Royal British Legion en enkele partners die ceremonie nog eens over en dat onder de noemer de Great Pilgrimage 90. Ook bezochten verschillende van hen de slagvelden. Het werd een indrukwekkende parade met meer dan 1.000 vaandeldragers en evenveel kransen die werden neergelegd. De vaandeldragers liepen over de Grote Markt in de richting van de Menenpoort, waar de Last Post werd gehouden. Het publiek kon de plechtigheid volgen op een groot scherm op de markt. In de namiddag was er ook muziek.