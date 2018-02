Meer dan 160 academies zetten hun deuren open voor Dag van de Academies LVA

03 februari 2018

06u06

Bron: Belga 3 Op de Dag van de Academies tonen de 168 academies en hun leerlingen in Vlaanderen en Brussel wat leeft in hun klassen, ateliers en op hun podia. Dit jaar brengen de academies vandaag een "Boodschap van Algemeen Nut", "een artistieke boodschap voor de samenleving en voor iedereen die zijn talenten wil ontplooien".

"Wie interesse heeft in kunst en bezig wil zijn met muziek, woord, dans of beeld, kan terecht in de academie", zegt Bart Jonkers, voorzitter van de werkgroep Dag van de Academies. "Een team van professioneel geschoolde leerkrachten ondersteunt iedereen in zijn of haar traject. Samen met vele anderen leren we alle geïnteresseerden creëren, vertolken, beleven, maken of optreden."

Veel academies werkten een project van "Algemeen Nut" uit. "Kunst maakt mensen veelzijdiger, gelukkiger én nuttig. Toch is creativiteit voor de hele samenleving een belangrijke troef. Dat willen we met onze academies Podiumkunsten, Kunstacademies én academies Beeldende Kunsten in de verf zetten", legt Jonkers uit.

Academie in cijfers

In de marge van de Dag van de Academies maakte de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) een aantal cijfers bekend over de academies. In Vlaanderen en Brussel zijn er 168 academies (exclusief de Beiaardschool), waarvan 89 academies voor Muziek, Woordkunst en Dans, 65 academies voor Beeldende Kunst en 14 Kunstacademies.

Van deze academies worden er 149 (89 procent) bestuurd door steden of gemeenten. Als we de filiaalgemeenten meenemen, zijn ruim 240 gemeenten betrokken bij het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). De Kunstacademie die er in 2016 bijkwam, is die van Beveren. Op 1 september 2017 werd daar nog de Kunstacademie van Torhout, de 15de, aan toegevoegd.

Deeltijds Kunstonderwijs groeit

Het Deeltijds Kunstonderwijs kent volgens de OVSG al jaren een gestage groei. In het schooljaar 2016-1017 verwerkten de academies 179.274 inschrijvingen of 0,42 pct meer dan het schooljaar ervoor. De stijging situeert zich in de Beeldende Kunst (+0,95 pct), in Woordkunst (+2,32 pct) en in Dans (+1,24 pct) terwijl Muziek licht daalt (-0,55pct). Toch blijft Muziek de grootste studierichting (47,1 pct), gevolgd door Beeldende Kunst (34,3 pct), waarna Woordkunst (12,5 pct) en Dans (6,1 pct) volgen.

De Dag van de Academies wordt georganiseerd door de directeursverenigingen Codibel, de directeurs van de academies Beeldende Kunsten, en Verdi, de directeurs van de academies Muziek, Woord en Dans.