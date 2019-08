Meer dan 153.000 Vlamingen wachten op sociale woning kv

20 augustus 2019

05u09

Bron: Belga 0 In 2018 stonden meer dan 153.000 Vlamingen op de wachtlijst voor een sociale woning. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, die Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) opvroeg. Het aantal kandidaat-huurders neemt jaar na jaar toe: in 2017 waren het er nog 135.500, in 2014 iets meer dan 120.000.

Eind 2018 wachtten in totaal 153.910 mensen op een sociale woning, blijkt uit cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Dat zijn er een pak meer dan het jaar daarvoor, toen er 135.500 kandidaat-huurders op de wachtlijst stonden. In het begin van de vorige legislatuur, in 2014, waren het er iets meer dan 120.500.

De provincie Antwerpen heeft de langste wachtlijst, met bijna 54.000 kandidaat-huurders. Daarna volgen Oost-Vlaanderen, met iets meer dan 34.000 wachtenden, en West-Vlaanderen met 27.000. Vlaams-Brabant telt ongeveer 20.000 kandidaat-huurders, Limburg heeft er iets meer dan 19.000.



"Een onaanvaardbaar lange wachtlijst", vindt Groen-parlementslid An Moerenhout. "Steeds meer wachtenden komen tijdens het wachten in de armoede terecht, omdat ze de hoge huurprijs op de private huurmarkt niet kunnen betalen. Het recht op wonen is een grondrecht, en het is de verantwoordelijkheid van de nieuwe Vlaamse regering om dat recht opnieuw te waarborgen", zegt ze.

Groen roept de Vlaamse onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld op om de "alarmerende cijfers serieus te nemen" en de wooncrisis aanpakken. Maar "dat zal niet gebeuren wanneer de onderhandelaars de voorstellen uit de startnota van (N-VA-voorzitter, red.) Bart De Wever overnemen", waarschuwt Moerenhout. In de nota benadrukt De Wever de nood aan renovatie van sociale woningen, maar voor Groen moet er vooral extra aanbod komen. De partij ziet ook heil in een huurtoelage voor sociale kandidaat-huurders.