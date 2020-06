Meer dan 150.000 Vlamingen op wachtlijst sociale woning kv

30 juni 2020

20u48

Bron: Belga 28 In 2019 stonden er 153.321 Vlamingen op de wachtlijst voor een sociale woning, zo blijkt vandaag uit cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als het jaar voordien.

De wachtlijsten voor een sociale woning vertonen al jaren een stijgende lijn. Waar er in 2014 iets meer dan 120.000 Vlamingen op een wachtlijst stonden, steeg het aantal in 2017 tot 135.500 en in 2018 tot 153.910 mensen.

Oppositiepartij Groen concludeert dat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) er niet in slaagt het tij te keren. "Ondanks de investeringen van de voorbije jaren blijft het aantal Vlamingen dat jarenlang op een sociale woning moet wachten en vaak in armoede terechtkomt, onaanvaardbaar hoog", stelt parlementslid An Moerenhout.



Moerenhout vraagt dat de Vlaamse regering de mensen op een wachtlijst beter ondersteunt. "Vandaag ondersteunt de minister de Vlamingen op een wachtlijst pas na 4 jaar met een huurpremie. Dat is veel te laat. Het is opvallend dat steeds meer steden niet meer wachten op de minister en zelf maatregelen nemen."

De provincie Antwerpen telde vorig jaar het hoogste aantal mensen op een wachtlijst: 52.989. Nadien volgt Oost-Vlaanderen met 34.024 en West-Vlaanderen met 27.056 wachtenden. In Limburg wachten 18.126 mensen op een sociale woning. Vlaams-Brabant telt het laagste aantal met 16.921 wachtende Vlamingen.