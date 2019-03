Meer dan 13 miljoen euro aan namaakgoederen in beslag genomen in 2018 ttr

26 maart 2019

11u07

Bron: belga 0 binnenland Bij controles in 2018 zijn in ons land meer dan 200.000 namaakgoederen in beslag genomen ter waarde van meer dan 13 miljoen euro. Dat heeft vicepremier en minister van Economie en Consumenten Kris Peeters (CD&V) vandaag bekendgemaakt.

Speelgoed (inclusief spelconsoles en computergames) is goed voor een kwart van de inbeslaggenomene goederen. Ook kledij en accessoires maken 20 procent uit van de inbeslagnames.

Bijna 200 verkopers en leveranciers werden doorverwezen naar het parket en meer dan 1.000 webshops met namaakartikelen werden offline gehaald.

De Cel Namaak binnen de FOD Economie schreef vorig jaar 47 waarschuwingen uit en er werden 203 processen-verbaal opgemaakt. In tien van die gevallen kwam het tot een minnelijke schikking.



"Bijna alles kan tot in het detail gekopieerd worden. De tijd dat we konden lachen met schrijffouten of knullige logo's zijn voorbij. Maar deze producten blijven minderwaardig en gevaarlijk", aldus Peeters. "Niet alleen omdat ze sneller kapot gaan, maar ze kunnen ook de gezondheid van de consument aantasten. Denk maar aan namaakparfums, die irriterend zijn voor de huid of namaakschoenen die leiden tot voetletsels.”