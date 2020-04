Meer dan 121.000 testen voor Vlaamse zorginstellingen HAA

13 april 2020

Bron: Belga 14 In de Vlaamse zorginstellingen zullen 121.673 tests naar het nieuwe coronavirus worden uitgevoerd. Dat heeft federaal minister Philippe De Backer (Open Vld), belast met de taskforce testing in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, maandagavond bekendgemaakt.

Voor Wallonië gaat het om 66.966 testkits en voor Brussel om 20.702 stuks. Het testproces zal drie weken in beslag nemen, bevestigt De Backer nog. Het resultaat van de testen zal aan de personenen worden meegedeeld via hun arts.

Bewoners en medewerkers

De Backer bereikte over de uitrol van testing in de zorginstellingen (woonzorgcentra, maar dus ook gehandicapteninstellingen, psychiatrische instellingen,...) een akkoord met de regionale ministers van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V), Alain Maron (Ecolo) en Christie Morreale (PS). De bedoeling is dat alle bewoners en medewerkers van de zorginstellingen een PCR-test ondergaan. In totaal gaat het om meer dan 210.000 tests.

Bevoegdheid van gewesten

De zorginstellingen vallen onder de bevoegdheid van de gewesten. De federale overheid levert de materialen om de testen af te nemen en doet de analyse achteraf. De regionale overheden bepalen zelf welke woonzorgcentra of andere collectieve instellingen ze in welke volgorde testen, en zorgen ook voor de afname van de testen door artsen en verplegend personeel. "Dit moet de regionale overheden in staat stellen om per zorginstelling gepaste maatregelen te nemen en zo kwetsbare bevolkingsgroepen beter te beschermen", klinkt het.

Sciensano zal een epidemiologische opvolging doen van de resultaten.

