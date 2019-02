Meer dan 100 CEO's vragen regeringen nu écht werk te maken van krachtig klimaatbeleid Brecht Herman

05 februari 2019

12u00 0 In Brussel is deze middag ‘Sign for my Future’ gelanceerd. CEO’s van ruim 100 grote bedrijven, 75 middenveld- en jongerenorganisaties, wetenschappers en mediabedrijven verenigen zich en vragen de regeringen om “nu écht werk te maken van een krachtig klimaatbeleid”. Iedere Belg kan die oproep mee steunen.

De breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld – zo noemen ze het zelf. Bazen of verantwoordelijken van De Lijn, Facebook, VRT, Opera Ballet Vlaanderen, Torfs, Universiteit Gent, Bpost, Agoria, Vlaamse Jeugdraad, Medialaan – De Persgroep Publishing, WWF … Al maanden werken ze aan ‘Sign for my future’ en de bijhorende website, waarop ze hopen dat alle Belgen hun handtekening achterlaten, om zich zo uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid. “Onze toekomst en die van onze kinderen kan nog worden gered. We willen alle politici overtuigen om nu in actie te schieten door te tonen dat heel veel burgers hen hierin steunen”, klinkt het.

Concreet eisen de initiatiefnemers drie dingen. Als eerste een klimaatwet: een wettelijk kader, met tussentijdse doelstellingen, om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België. Die wet moet er uiterlijk eind volgend jaar zijn. Daarnaast willen ze tegen eind 2022 ook een investeringsplan dat burgers en bedrijven helpt en stimuleert om naar een klimaatneutrale samenleving te evolueren. Tot slot is er volgens het gezelschap ook nood aan een klimaatraad van experts, die het gevoerde beleid onafhankelijk evalueert.

“Een krachtig klimaatbeleid verzekert niet alleen de toekomst van de volgende generaties. Het is tegelijk een slimme keuze die zal leiden tot meer welvaart en meer welzijn voor iedereen”, zeggen de initiatiefnemers. “Uiteraard zal de omschakeling naar een klimaatneutraal België inspanningen van ons allemaal vragen. Maar tegelijk houdt deze transitie echte kansen in, zoals meer duurzame economische activiteit, meer jobs, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal. De oplossingen zijn er, nu moeten de beleidsmakers ze breed uitrollen en haalbaar en betaalbaar maken voor onze bedrijven en burgers.”

Kort voor de verkiezingen van 26 mei wil ‘Sign for my Future’ een mandaat – “dat niet langer te negeren is” – overhandigen aan de voorzitters van alle politieke partijen in ons land.