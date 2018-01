Meer dan 100 arrestaties in Matonge-wijk op twee maanden tijd ADN

22 januari 2018

18u20

Bron: Belga 1 Twee maanden nadat de Elsense burgemeester Dominique Dufourny (MR) een speciale verordening had genomen om het straatdealen in de Matonge-wijk tegen te gaan, staat de teller op 108 arrestaties, waarvan 90 procent druggerelateerd zijn. Daarnaast stelde de politie ook 130 processen-verbaal op voor overlast. Burgemeester Dufourny toont zich heel tevreden over die resultaten.

De burgemeester had de verordening op 16 november genomen, na verschillende gerichte acties en een verhoogde politie-aanwezigheid in de wijk. Bedoeling was om de politiecontroles op meer regelmatige basis te laten plaatsvinden, om de mensen die zich bezighielden met illegale praktijken makkelijker te identificeren.

De verordening liep af op 15 januari jongstleden en in die periode heeft de politie in totaal 310 mensen ingezet, zowel mensen van de commissariaten in Elsene als van lokale recherche, de hondenbrigade en de interventieploegen van de zone Brussel-Hoofdstad/Elsene.

"Ik ben zeer tevreden over deze resultaten", zegt de Elsense burgemeester. "Dit is geen mirakeloplossing, ik besef dat de straatdeal deel uitmaakt van een grotere problematiek maar als burgemeester ben ik wel van plan alle middelen te gebruiken die tot mijn beschikking staan. Deze verordening is er daar één van en als die helpt om dealers en andere criminelen sneller op te pakken, dan moeten we er gebruik van maken."

De maatregel zal dan ook in de lente herhaald worden, opnieuw voor een bepaalde tijd en een afgebakende zone, klinkt het nog.