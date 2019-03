Meer dan 100.000 Belgen stellen voorzorgsvolmacht op Isolde Van Den Eynde

07 maart 2019

09u30 0 De Belg bereidt zich steeds beter voor op wat er moet gebeuren als hij wilsonbekwaam wordt. Al 106.467 Belgen stelden een zogenaamde voorzorgsvolmacht op. Waar er in 2015 maar 11.932 Belgen hun wensen lieten optekenen, waren dat er vorig jaar liefst 37.071. Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Koen Geens (CD&V).

Een testament legt vast wat er na je overlijden moet gebeuren, een voorzorgsvolmacht regelt je wensen als je zelf niet meer bekwaam bent om dat te doen. Bijvoorbeeld wanneer je dement wordt. In zo'n contract bepaal je wie moet waken over je vermogen en wat er volgens jou moet gebeuren als je niet meer helder van geest bent. Je kan er bijvoorbeeld in beschrijven dat je huis moet worden verkocht als je naar een rusthuis moet.

Sinds 1 maart kan je er ook persoonlijke wensen in kwijt zoals in welk rusthuis je verzorgd wil worden, welke dokter je moet verzorgen en wat er met je geliefde huisdier moet gebeuren wanneer jij er niet meer voor kan zorgen.

100.000 wilsonbekwamen

"De notaris moet de akte wel registreren om dit tot een bindend document te maken", stipt justitieminister Koen Geens (CD&V) aan. Uit zijn cijfers blijkt dat de Belg zich steeds beter wapent tegen een onzekere toekomst. Meer dan 100.000 Belgen legden al zo'n voorzorgsvolmacht vast. Nadat die werd ingevoerd op 1 september 2014 kozen maar 1.522 Belgen voor zo'n volmacht. Maar sindsdien steeg het aantal registraties jaar na jaar, tot liefst 37.071 vorig jaar. Voor januari en februari dit jaar staat de teller al op 8.260.

"Meer dan 100.000 mensen in België zijn wilsonbekwaam", aldus Geens. "Dat kan gaan om demente ouderen, comapatiënten, mensen met een mentale handicap of mensen met psychische stoornissen. Hoe beter je jezelf voorbereidt op de toekomst, hoe meer je zelf in de hand blijft houden wanneer je bijvoorbeeld dement wordt.”