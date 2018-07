Meer dan 100.000 alert-berichten uitgestuurd op Gentse Feesten voor test TT

18 juli 2018

15u03

Bron: Belga 0 Na een geslaagde rampenoefening gisterenmiddag, werd gisterenavond ook een test uitgevoerd met een sms op de Gentse Feesten. Er werden meer dan 100.000 alert-berichten uitgestuurd.

"In de vooravond werden 100.727 BE-Alert-testberichten verzonden naar iets meer dan 50.000 feestvierders en inwoners binnen de Gentse Feesten-zone", zegt Feestenburgemeester Christophe Peeters (Open Vld). "De berichten werden op basis van de zendmasten verzonden naar iedereen die op het moment van de test aanwezig was in de feestenzone. Rekening houdend met de vele buitenlandse feestvierders werden er twee testberichten verzonden naar de aanwezigen: een Nederlandstalig bericht, een tweede bericht was opgesteld in het Frans en het Engels.

Aan 80 procent van de aanwezige simkaarten werd het bericht correct afgeleverd. Bijna alle berichten -zo'n 96 procent- werden binnen de 15 minuten ontvangen door de feestvierders. De stad Gent stuurde ook een testbericht aan 800 geregistreerde inwoners binnen de feestenzone.

Peeters merkt nog op dat er opvallend weinig Gentenaars al geregistreerd zijn voor het ontvangen van de BE-alert-berichten. Dergelijke berichten waarschuwen inwoners bijvoorbeeld bij rampen om ramen en deuren gesloten te houden. Inschrijven kan op deze website.

Deze avond vond een grootschalige test van #Bealert plaats ism met @Stadgent. In totaal kregen bijna 100.000 mensen in de Gentse feestzone een testbericht. #GF18 pic.twitter.com/OtcEem9Pyl CrisisCenter Belgium(@ CrisiscenterBE) link