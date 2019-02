Meer dan 10.000 niet-vergunde wapens vernietigd in hoogovens van ArcelorMittal ADN

20 februari 2019

13u08

Bron: Belga 7 In Gent vernietigen de hoogovens van staalreus ArcelorMittal vandaag meer dan 10.000 niet-vergunde wapens. Die zijn door de eigenaars opgegeven na de verstrenging van de wapenwet door minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Samen met minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wordt de opdracht gegeven om de illegale wapens, maar ook munitie en zelfs samoeraizwaarden te vernietigen.

De amnestieperiode voor niet-vergunde vuurwapens liep tot 31 december 2018. Wie een wapen had dat niet toegelaten is onder de nieuwe wapenwet kon een vergunning aanvragen, het wapen verkopen, onklaar maken of er afstand van doen. 15.600 personen kozen voor die laatste optie.

Het gaat om 12.552 wapens, revolvers en jachtwapens maar ook zware of zelfs automatische vuurwapens. De rest van de aangiftes zijn laders of munitie. Particulieren hebben in totaal zo'n 5,7 ton munitie ingeleverd.



Wie vandaag nog in het bezit is van een illegaal wapen, riskeert een geldboete tot 25.000 euro en vijf jaar cel. Geens is tevreden met het resultaat van de voorbije amnestieregeling. “De samenleving is er weer wat veiliger op geworden en voormalige wapeneigenaars zijn beschermd”, klinkt het. “Ze kunnen niet meer tegen de lamp lopen.”

In de hoogovens van ArcelorMittal wordt het geheel bij 1.700 graden Celsius omgezet tot vloeibaar staal, waar nadien staalplaten van worden gemaakt, geschikt voor onder meer de auto- en bouwindustrie. “Meer dan 15 procent van ons eindproduct bestaat uit gerecycleerd schroot”, aldus CEO Manfred Van Vlierberghe. Ook DOVO, de ontmijningsdienst van Defensie, is betrokken bij het vernietigingsproces.

12.552 wapens vernietigd dankzij aangifteperiode niet-vergunde wapens.

Wapenbezitters kregen kans om wapen te verkopen, afstand van te nemen, te laten vergunnen of onklaar te maken.

