Meer dan 10.000 betogers op klimaatmars in Leuven: "Boodschap is bij sommige politici nog niet aangekomen" Theo Francken (N-VA) uit kritiek op burgemeesters die protest steunen: "Schaam u diep"

07 februari 2019

14u45

Bron: Belga, eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 29 Het is donderdag, en dus wordt er opnieuw gespijbeld voor het klimaat. In Leuven betogen meer dan 10.000 kinderen en jongeren. “Onze boodschap is bij sommige politici nog steeds niet aangekomen”, zei Anuna De Wever tijdens haar toespraak. “We zullen echter blijven vechten tot we gehoord worden.” Ook in andere steden zijn er optochten. Theo Francken (N-VA) heeft kritiek op burgemeesters die de protesten steunen.

In veel steden zijn vandaag jongeren op de been, maar het zwaartepunt ligt in Leuven. De organisatie was in handen van KliMaLeuven, een groep van 12 scholieren uit drie Leuvense secundaire scholen. Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie, raamt de opkomst op “vlot over de 10.000".

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) zei in zijn toespraak dat hiermee “de grootste betoging ooit door Leuven trekt”. Ridouani stelde enorm trots te zijn op dit jongerenengagement tegen de klimaatopwarming. “We zijn inzake milieu in Leuven met de vzw Leuven2030 al goed bezig maar willen nog beter doen. Ik beloof jullie ook dat ik, waar ik ook kom, jullie eisen zal bepleiten”, aldus Ridouani.

Ook Milieuschepen David Dessers (Groen) stelde heel blij te zijn met de massale opkomst waaruit volgens hem blijkt dat er een groot draagvlak bestaat voor een doortastend klimaatbeleid. Zonder in detail te treden beloofde hij dat het Leuvense stadsbestuur een zeer ambitieus klimaatplan zal uitwerken.

Er is zeer veel volk op de #klimaatmars #Leuven. Het verwachte aantal van 10.000 deelnemers op het Mgr. Ladeuzeplein is vlot overschreden.

Er zijn op dit moment nog enkele speeches waarna de mars zich op gang trekt. pic.twitter.com/pXXh5PCNm1 Politie Leuven(@ PolitieLeuven) link

“We verdienen een groene planeet, een veilige toekomst en politici die verantwoordelijkheid nemen om maatregelen te nemen die de klimaatopwarming tegengaan en zullen daarvoor als één generatie blijven vechten”, aldus klimaatactiviste Anuna De Wever. Zij werd bijgetreden door Kyra Gantois, samen met De Wever een van de gezichten van de betogingen. “We staan hier niet om één dag school te missen, maar vanwege de politieke spelletjes die een invloed hebben op onze toekomst”, aldus Gantois.

Anuna De Wever vond het ontslag van Joke Schauvliege als minister niet nodig. “Het was niet leuk om haar zo verdrietig te zien. Ik hoop dat het debat nu weer over het beleid kan gaan.”

De groep De Wever is al gecontacteerd door de nieuwe Vlaamse milieuminister, Koen Van den Heuvel, “om te bekijken wat we kunnen doen”. Dat zei De Wever aan de regionale omroep ROBtv. Ze zei ook te weten dat de dochter van de minister “klaarblijkelijk in Leuven aanwezig is om mee te manifesteren”.

“We verwachten meer ambitie en meer initiatief van de nieuwe minister”, zei De Wever. “Het is goed dat er met zijn komst een frisse wind waait en dat hij met nieuwe dingen kan afkomen. We hopen dat alle ministers in ons land die het klimaatbeleid uitstippelen hoge ambities tonen en dat ons land op die manier aan de voorwaarden van het in Parijs afgesloten klimaatakkoord zal voldoen.”

Namens de Franstalige afdeling van Youth for Climate stelde Adelaïde Charlier “dat het jongerenprotest dingen weliswaar in beweging zet, maar nog niet voldoende gehoord wordt”. Ondanks de kritiek vanuit sommige hoeken geniet de beweging volgens Charlier ook massale steun. Ze wees hierbij op de steun via sociale media van acteur Leonardo Di Caprio.

Namens KlimaLeuven wezen Rob en Robbe op het feit dat de aarde over 60 jaar 4 graden dreigt op te warmen. “Niemand kan zich voorstellen hoe het leven er dan zal uitzien, als we er tenminste nog zelf deel van kunnen uitmaken”. Om dit te voorkomen zijn er volgens hen drastische maatregelen nodig. Naast het feit dat iedereen zijn steentje moet bijdragen door bijvoorbeeld minder vlees te eten en zich duurzaam te verplaatsen moet de overheid ook structurele maatregelen treffen gebaseerd op feiten en kennis. Ze pleitten hierbij onder meer voor het goedkoper maken van transport dat minder impact heeft op het klimaat. Beiden overhandigden ook een eisenbundel aan de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

Alle scholen in het Leuvense hadden hun medewerking verleend, door hun leerlingen vrijaf te geven. Van buiten de stad waren ook een aantal leerlingen opgedaagd. Ook nu werden weer heel wat politiek getinte slogans op borden meegedragen zoals “Liever Anuna dan die andere De Wever, da’s tenminste gene zever”.

Theo Francken: “Schaam u diep”

Theo Francken (N-VA) uitte vanmorgen op Twitter zijn ongenoegen over burgemeesters die vandaag ‘hun’ klimaatspijbelkinderen steunen en in mei op een verkiezingslijst zullen staan. “Schaam u diep”, zegt Francken.

Aan alle burgemeesters die vandaag ‘hun’ klimaatspijbelkinderen toespreken en in mei op een lijst staan, schaam u. Diep. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Ook in andere steden waren vandaag acties. Hieronder een overzicht:

BRUSSEL

Ook in Brussel is tussen 10.30 uur en 13.30 uur een nieuwe klimaatmars. Net als vorige week start die aan Brussel-Noord en trekt die door de hoofdstad naar Brussel-Zuid. Omstreeks 11.30 uur meldt de Brusselse politie dat er 5.000 deelnemers geteld zijn, een mengelmoes van Brusselse, Vlaamse en Waalse scholieren en vooral studenten.

“We kregen de vraag van een aantal studenten die klaar waren met de examens om ook te betogen”, zegt Laura Cools, studentenvertegenwoordiger binnen Youth for Climate. “In Leuven en in de andere centrumsteden wordt het vooral vanuit de middelbare scholen georganiseerd. Daarom sluiten we met de studenten aan bij deze betoging in Brussel.”

De beweging van de klimaatjongeren verspreidt zich intussen over het hele land. “Het is onvermijdbaar dat het protest zich versnippert. Het is makkelijker mobiliseren in eigen stad, maar we blijven focussen op hoogtepunten zoals volgende week 14 februari wanneer we alle studenten en scholieren opnieuw in Brussel willen verzamelen en 15 maart met onze wereldwijde staking”, aldus Cools.

KORTRIJK

In Kortrijk zijn vanmorgen van ongeveer 1.000 klimaatspijbelaars de stad ingetrokken voor een betoging. Ze eisen een beter klimaatbeleid van de politici en vragen meer inspanningen van de bedrijven.

Om 9 uur verzamelden de leerlingen van de scholengroepen Rhizo en het Guldensporencollege. Ook heel wat kleutertjes kwamen met de hele klas opdagen, en zorgden voor veel kleur in een betoging waar uiteindelijk ongeveer 1.000 klimaatspijbelaars aan hebben deelgenomen.

Met zelfgemaakte slogans en borden trokken ze door de stad. Ze hielden even halt aan het stadhuis alvorens naar het Schouwburgplein te trekken waar initiatiefnemers Amber Roelstraete en Dorian Berintan de menigte toespraken. Ze wezen de politici en vooral de bedrijven op hun plichten, maar benadrukten dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een oplossing voor de klimaatproblemen.

De initiatiefnemers willen ook in Kortrijk doorgaan tot ze gehoord en niet langer genegeerd worden. Rond half elf werd de massa ontbonden en trokken de leerlingen en studenten terug naar de klas.

ANTWERPEN

In Antwerpen zijn voor de vierde week op rij enkele honderden jongeren op straat gekomen voor een spijbelactie. De politie schatte het aantal betogers op 600, een evenaring van het hoogste aantal tot nu toe. Ze trokken opnieuw van het Operaplein door de binnenstad richting Groenplaats. Tijdens de toespraken blikten de initiatiefnemers ook terug op het ontslag van Joke Schauvliege als Vlaams minister. “Ons doel is niet dat ministers ontslag nemen, maar dat het beleid verandert”, klonk het onder meer.

Leedvermaak met Schauvliege was er dus niet, maar de jongeren wezen er wel op dat ze in hun ogen als minister te veel verkeerde uitspraken had gedaan. “Dit was een minister die zei dat bomen dienen om gekapt te worden, een minister die zich door ons protest gesterkt voelde in haar beleid en er een complot in zag toen we lieten weten dat dat onterecht was”, luidde de boodschap.

De jongeren verklaarden zelf ook inspanningen te willen leveren voor het klimaat. “Veel jongeren willen hun steentje bijdragen”, zegt Warre Germis, een van de Antwerpse initiatiefnemers. “Ze willen gerust minder het vliegtuig nemen, maar de trein is duurder. Ze willen minder vlees eten, maar vegetarisch is duurder. Het is voor veel mensen gewoon niet haalbaar of betaalbaar momenteel. Bovendien, zelfs als we als individuen dat allemaal zouden doen, gaan we nog altijd niet onder de anderhalve graad opwarming uitkomen deze eeuw. Er is dus meer nodig en dat moet van het beleid komen.”

Op Antwerps niveau krijgen de jongeren alvast inspraak in het stedelijke klimaatplan, waarvoor ze donderdag ook hun dank uitten. “Maar wij gaan niet alles veranderen, wij willen vooral de bal aan het rollen krijgen en de regeringen een ‘sjot’ onder hun gat geven”, klonk het.

LIMBURG

In Hasselt zijn 500 à 600 klimaatactivisten op straat gekomen voor de tweede klimaatmars van Limburg. Dat blijkt uit een telling van politie Regio Hoofdstad. De menigte bestond vooral uit schoolgaande jeugd.

De actievoerders verzamelden rond 14 uur op de Grote Markt van Hasselt en trokken van daaruit via de winkelstraten naar het Kolonel Dusartplein. Daar werd de optocht rond 15 uur, na enkele speeches, ontbonden.

Met hun optocht doorheen Hasselt willen de jongeren bekomen dat er een ander klimaatbeleid komt.

Basisschool De Beerring gaat in Beringen de straat op met een 450-tal leerkrachten en leerlingen.

WALLONIË

In Wallonië zijn er acties gepland in onder meer Luik, Bergen en Aarlen.

Het is de vijfde donderdag op rij dat spijbelende scholieren de straat optrekken om te betogen tegen het zwakke klimaatbeleid van de regering.

Bijzondere klimaatwet

De Grootouders voor het Klimaat vragen intussen in een open brief dat de “bijzondere klimaatwet” nog voor de verkiezingen wordt goedgekeurd. Het gaat om een wet die eind vorige week door een groep Belgische academici werd voorgesteld en onmiddellijk uitvoerbaar is. Gisteren raakten de verschillende Kamerfracties het al eens om aan de slag te gaan met het voorstel. Volgende week is er een hoorzitting gepland, waarna de bespreking kan beginnen.