Meer dan 1 Vlaming op 2 vreest een watertekort in de toekomst

Wereldwaterdag: Join For Water pleit voor een bewuster direct én indirect waterverbruik

21 maart 2019

10u31

Bron: Join For Water 0 Meer dan de helft van de Vlamingen (51,8 procent) maakt zich zorgen om een mogelijke waterschaarste in de toekomst. Dit blijkt uit een peiling bij 1.000 Vlamingen van de ontwikkelingsorganisatie Join For Water. In het bijzonder op deze dag, de internationale Wereldwaterdag, wil Join For Water ons actief doen nadenken over ons waterverbruik.

Tijdens de droge zomer vorig jaar werden we opgeroepen om ons waterverbruik zoveel mogelijk te beperken. Meer dan 8 op 10 Vlamingen (84,3 procent) gaf gehoor aan die oproep, zo bleek uit een onderzoek na de zomer. Auto’s werden niet meer gewassen, het gras in de tuin en de planten kregen minder water en we stonden minder lang onder de douche.



Zulke maatregelen en de sensibilisering hebben bij veel Vlamingen geleid tot een gedragsverandering: uit een recente bevraging bij 600 Vlamingen, gaf 61,4 procent van de respondenten immers aan nog steeds spaarzamer om te springen met leidingwater. Zo passen ze enkele of alle maatregelen om minder water te verbruiken, ook vandaag nog toe.

Onzichtbaar waterverbruik

Dit resultaat stemt Dries Moorthamers van Join For Water hoopvol: “In het dichtbevolkte Vlaanderen wordt nu al meer water verbruikt dan beschikbaar is. We vragen daarom meer aandacht voor een bewuster waterverbruik. Niet alleen door minder water uit de kraan te verbruiken, maar ook indirect. Bijvoorbeeld door te letten op welke kleding en voeding we kopen, want voor de productie hiervan is ook veel water nodig.” Zo is er 176 liter water nodig voor de productie van één kopje koffie. Het productieproces van de jeansbroek vergt dan weer 8.500 liter water.

Tellen we ons direct of zichtbaar en indirect waterverbruik samen, dan verbruikt elke Vlaming 7.400 liter water per dag. Dit is 4.000 liter water meer dan het wereldwijde gemiddelde.

Zonder drinkwater?

Uit het eerste onderzoek blijkt verder dat bijna één op de drie Vlamingen (31,8 procent) vreest dat er tijdens een droogteperiode in de toekomst wel eens geen water meer uit de kraan kan komen. Terwijl dit in Vlaanderen nog niet zo’n vaart zal lopen, hebben wereldwijd maar liefst 844 miljoen mensen geen toegang tot drinkwater: ze zijn langer dan een half uur onderweg om drinkwater te halen, zijn aangewezen op een open waterput of een bron waar ook dieren van drinken of gebruiken oppervlaktewater uit rivieren, meren of kanalen.

De Belgische ngo Join For Water zet zich dagelijks in om meer mensen in Afrika en Latijns-Amerika toegang te geven tot drinkbaar water.

Join For Water

Join For Water (het vroegere Protos) is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een beter waterbeheer in landen in ontwikkeling en in België. Join For Water ondersteunt concrete projecten maar vooral ook de processen voor een duurzaam waterbeheer. Dit gebeurt in samenwerking met lokale ngo’s, boeren- of gebruikersorganisaties, plaatselijke en regionale overheden.