Meer dan 1 op 10 Belgen tussen 25 en 35 wil geen kinderen mvdb

31 juli 2018

12u32

Bron: Belga 0 Meer dan 1 op 10 Belgen tussen 25 en 35 jaar wil liever geen kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel bij bijna 2.000 landgenoten. Vooral bij mannen is de kinderwens vaker afwezig: 16 procent van hen zegt geen kinderen te willen, tegenover 11 procent van de vrouwen in die leeftijdscategorie.

VUB-onderzoekers Mark Elchardus en Petrus te Braak bevroegen 1.951 Belgen tussen 25 en 35 jaar voor hun onderzoek. Zowat 13 procent van hen wil geen kinderen, 16 procent van de mannen en 11 procent van de vrouwen. Gemiddeld wil 7 procent van de Europese mannen geen kinderen, tegenover 5 procent van de vrouwen. Belgen scoren dus een pak hoger.

Carrière

Verschillende factoren spelen daarin een rol, ontdekten de onderzoekers. Zo geeft 20 procent van de laaggeschoolden aan geen kinderen te willen, tegenover 11 procent van de Belgen met een diploma hoger onderwijs. Ook een drukke carrière heeft een impact op de gezinsplanning: wie het werk als 'zeer belangrijk' bestempelde, gaf dubbel zo vaak aan geen kind te willen dan wie het werk minder belangrijk vindt (18 tegenover 9 procent).

Toch speelt ook de relatiestatus een rol: van alle alleenstaanden wil een kwart geen kinderen, vier keer zoveel als bij Belgen met een vaste relatie. Ook mensen met gezondheidsproblemen zijn minder geneigd om aan kinderen te beginnen.

"Niet altijd vrijwillige keuze"

"Het onderzoek toont aan dat kinderen willen niet altijd een vrijwillige keuze is", licht onderzoeker Petrus te Braak toe. "Omgevingsfactoren zijn bepalend en daarom is het best mogelijk dat millennials met een lagere sociaaleconomische status en opleiding in andere omstandigheden wel een kinderwens zouden hebben. Indien de omstandigheden optimaal zijn, wil slechts 6 procent van de jongvolwassen Belgen kinderloos blijven", klinkt het.



Op woensdag 1 augustus is het 'International Childfree Day', de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor mensen die er bewust voor kiezen kinderloos te blijven.