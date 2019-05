Meer dan 1 miljoen mensen hebben ‘De Stem van Vlaanderen’ al ingevuld. Met welke politicus match jij? mvdb

23 mei 2019

15u14 4 ‘De Stem van Vlaanderen’ is en blijft een gigantisch succes. Op minder dan een week tijd voor de verkiezingen van 26 mei hebben meer dan 1 miljoen mensen de test al ingevuld. Ze komen zo te weten met welke politicus zij het meest matchen. 'De Stem van Vlaanderen’ is een initiatief van Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS.

Alle lijsttrekkers van de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen gaven antwoord op 28 stellingen, gaande van ‘Salariswagens afschaffen?’ tot ‘Moet de werkloosheidsuitkering beperkt worden in de tijd?’.

Wie de stemtest invult, moet dezelfde stellingen beantwoorden. Dat kan door de slider te verschuiven tussen ‘helemaal mee eens’ en ‘helemaal oneens’. Voor je jouw antwoord bevestigt, krijg je in procenten te zien wat de rest van Vlaanderen over de desbetreffende stelling denkt. Je kan dus bij je aanvankelijke mening blijven, of deze eventueel herzien.

Op het einde van de test krijg je voor de drie verkiezingen - federaal, Vlaams en Europees - de vijf politici in je kieskring te zien met wie je het meest matcht.

Deelnemen kan nog steeds, via deze link.