Meer dan 1.600 inbreuken bij eerste 'flitsmarathon' tegen zwerfvuil jv

14u40

Bron: belga 0 Klaas De Scheirder - ThinkSmart.be De eerste Vlaamse Handhavingsweek, van 18 tot 24 september, heeft geleid tot meer dan 350 pv's en 1.250 GAS-vaststellingen. Dat meldt initiatiefnemer Mooimakers van de 'flitsmarathon' tegen zwerfvuil en sluikstorten. In 2018 volgt een tweede editie, waarschijnlijk in dezelfde periode.

De werkelijke resultaten liggen nog een stuk hoger, omdat niet alle handhavers hun acties registreerden, zegt Mooimakers, een samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG). Met de actie willen ze de pakkans verhogen en het signaal geven dat je niet ongestraft afval kan dumpen.

"Het allerbelangrijkste resultaat is het afschrikkend effect van zo'n Handhavingsweek, en het krachtige signaal dat het ons menens is met de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort", zegt een tevreden Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

Geert De Rycke Joke Schauvliege.

In heel Vlaanderen registreerden ongeveer 1.000 handhavers (vooral politieagenten en GAS-ambtenaren) hun deelname aan de Handhavingsweek. Sluikstorten leverde 1.127 GAS-vaststellingen en 315 pv's op. "In ongeveer een derde van de gevallen is de dader bekend, andere sluikstorters worden nog opgespoord." Of de GAS-vaststelling leidt tot een boete, hangt af van de lokale handhaver.

Voor zwerfvuil - bijvoorbeeld sigarettenpeuken of papiertjes die worden weggegooid - gaat het om 118 GAS-vaststellingen en 31 pv's. "Een duizendtal mensen werd aangesproken op hun gedrag en aangemaand om hun afval op te ruimen zonder dat het tot een sanctie kwam."

Mooimakers mikt op een tweede editie in 2018. "Wellicht in dezelfde periode, in de tweede, derde week van september bij het begin van het nieuwe schooljaar", verduidelijkt Jan Verheyen, woordvoerder van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). "De actie wordt zeer positief geëvalueerd."

Meer over milieu

milieuvervuiling

afval

OVAM

Mooimakers